Showdown im Wahlkreis Leipzig 2: Die Direktkandidaten von CDU, SPD, Linken, Bündnis 90/Die Grünen, AfD und FDP treten beim Wahlforum von Sächsischer Landeszentrale für politische Bildung und LVZ an. Am Montag, 19. August, ab 19 Uhr in der Bethlehem-Kirche (Kurt-Eisner-Straße 22).