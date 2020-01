Leipzigs Neujahrsbaby 2020 heißt Maya Cornelia

Leipzig

Im Kreißsaal des St. Elisabeth-Krankenhausesgab es in den ersten Stunden des neuen Jahres keine großen Atempausen für die Hebammen. Seit Mitternacht kam dort ein Kind nach dem anderen zur Welt – sechs Babys waren es allein bis Mittwoch Mittag. Im Elisabeth wurde um 0.23 Uhr auch das Leipziger Neujahrsbaby 2020 geboren: Maya Cornelia Richter. Die Kleine bringt 3500 Gramm auf die Waage, ist 49 Zentimeter groß und hat lediglich die ersten viereinhalb Lebensstunden im Krankenhaus verbracht.

Die kleine Maya Cornelia ist Leipzigs Neujahrsbaby. Quelle: André Kempner

Bereits gegen fünf Uhr in der Früh am Neujahrstag begrüßte ein aufgeregter Mops namens Kiri Mutter Jackelien Richter (29), Vater Benjamin Jacob (30) und das neue Familienmitglied in der gemeinsamen Grünauer Wohnung. „Die eigenen vier Wände sind die eigenen vier Wände“, sagte der frischgebackene Papa. Offenbar zurecht: Seelenruhig verschlief Maya Cornelia dort weitgehend den Neujahrstag. Silvester waren die werdenden Eltern gegen Mittag in die Klinik gegangen, um die Geburt einleiten zu lassen.

Leipzigs erstes Neujahrsbaby 2020: Maya Cornelia, geboren um 0.23 Uhr im Klinikum St. Elisabeth, mit ihren Eltern Jackelien Richter und Benjamin Jacob. Quelle: Kempner

Auch der große Bruder ist stolz

Einige Freunde hatten geunkt, dass das Kind das erste Leipziger Baby werden könnte, das 2020 auf die Welt kommt. „Unser Ziel war das nicht!“, winkt Mama Jackelien Richter ab. „Aber jetzt finde ich das gar nicht so schlecht“, ergänzt sie. Ihr Mann fügt an: „Ich bin sogar fast ein bisschen stolz darauf.“

Nach dem errechneten Geburtstermin hatten sie die Kleine bereits Heiligabend erwartet. Enttäuscht darüber, dass es eine gute Woche länger dauerte, war aber lediglich Maya Cornelias großer Bruder, der vierjährige Joel. „Wir hatten ihm ja stets erzählt, dass seine Schwester mit dem Weihnachtsmann komme“, sagt Jackelien Richter und lacht. Überdies musste Joel, der den Neujahrstag bei seinem leiblichen Vater verbrachte, auch noch bis zum Abend warten, bevor er Maya Cornelia endlich kennenlernen durfte. „Jetzt hat er als großer Bruder die Aufgabe, auf seine Schwester aufzupassen – das passt“, so die stolze Mama.

Ruhiger Jahreswechsel in den anderen Leipziger Geburtsstationen

Mit dem Zweitnamen Cornelia ehrt das Paar die Mutter Benjamin Jacobs, dessen Eltern im Stockwerk darunter wohnen. „Sie ist eine tolle Schwiegermutter und Oma“, erklärt Jackelien Richter. „Wir wollen ihr damit danke sagen.“ Spätestens am Montag, wenn Benjamin Richters Urlaub vorbei und er tagsüber wieder im Außendienst eines Werkzeug- und Montagehändlers unterwegs ist, werde sich erweisen, „dass es Gold wert ist, die Großeltern so nah bei uns zu haben“, prophezeit die junge Frau.

Im St.Georg kam das erste Baby des neuen Jahres um 10.16 Uhr zur Welt: Clara wurde mit 2830 Gramm und 46 Zentimetern geboren. „Mutter und Kind sind wohlauf“, erklärte Kliniksprecherin Manuela Powollik. Auf der Geburtsstation des Uniklinikums Leipzigverlief der Jahreswechsel dieses Mal eher ruhig. In den ersten Stunden des neuen Jahres gab es hier noch keine Geburten.

Von Mathias Wöbking und Björn Meine