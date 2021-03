Leipzigs OBM Burkhard Jung: „Auch Grundschüler sollten eine Maske tragen“ 

Leipzig

Aufgrund der sich häufenden Corona-Fälle in Leipzigs Schulen und Kitas zeigt sich Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung besorgt. „Mich treibt die Sorge um, dass zunehmend Kinder und Jugendliche betroffen sind und sie von schweren Krankheitsverläufen nicht verschont bleiben“, so Jung gegenüber der LVZ. Die vermehrten Infektionen seien auf eine Verbreitung der britischen Virusvariante zurückzuführen, inzwischen seien 70 Prozent aller Fälle in Leipzig auf die Mutation zurückzuführen, die als deutlich ansteckender gilt.

Lesen Sie auch:

Das Stadtoberhaupt appellierte an alle Familien, Kinder nur mit Gesichtsmasken in die Schulen zu schicken. „Bitte bringen Sie Ihre Kinder nicht mit Symptomen in Kitas und Schulen und tragen Sie nach Möglichkeit schon ab der ersten Klasse eine Maske“, riet Jung. Zwar liege die Bildungspolitik nicht im Zuständigkeitsbereich der Stadt, man wolle hier aber „unterstützen“ und Grundschulen medizinische Masken zur Verfügung stellen. Auf die Frage, ob er einen Kontrollverlust beim Infektionsgeschehen in Bildungseinrichtungen befürchte, verwies Jung darauf, dass schon 35 Klassen und 11 Kitas betroffen seien. „Das ist zu viel“, so der Oberbürgermeister.

Alles zum Thema Familie in Leipzig als Newsletter Alle News zum Thema Familie in Leipzig immer donnerstags gegen 16 Uhr im E-Mail-Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Werden die Schulen wieder geschlossen?

Im Bundesland mit der aktuell höchsten Inzidenz, Thüringen, verstärken die steigenden Fallzahlen bei Kindern und Jugendlichen die Debatte um die Schließung von Schulen. Der Thüringer SPD-Bildungspolitiker Thomas Hartung hat sich für einen weiteren Schullockdown mit Distanzunterricht ausgesprochen. „Eigentlich hätte man die Schulen gar nicht wieder aufmachen dürfen“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Die Infektionszahlen hätten sich bei Kita-Kindern und Schülern in den vergangenen Wochen vervielfacht. Auch die generell steigenden Infektionszahlen in allen Altersgruppen sprächen für Schließungen.

Für Sachsen hatte Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) am Dienstagabend gesagt, dass die Lockerungen nach der Bund-Länder-Konferenz Anfang März „ein Fehler“ waren.

Von Florian Reinke