In Leipzig sank der 7-Tage-Inzidenzwert am Sonnabend weiter – auf aktuell 91,9. Mit Blick auf möglich werdende Lockerungen etwa in der Außengastronomie setzt auch Leipzig Oberbürgermeister darauf, die Rechte für negativ getestete Personen denen der Geimpften und Genesenen gleichzustellen.