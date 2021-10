Leipzigs OBM Burkhard Jung und Vitali Klitschko eröffnen „Kiewer Tage“

Leipzig

Vom oberen Geländer der Bahnhofspromenaden ruft ein Zuschauer: „Hallo, Herr Glitschgooo!“ Vitali Klitschko blickt nach oben, winkt – und das gewünschte Fotomotiv steckt im Smartphone des Rufers. Einer von vielen Anwesenden, die dem Bürgermeister der Partnerstadt Kiew am Samstagvormittag einen warmen Empfang bereiten, allen voran natürlich Amtskollege Burkhard Jung (SPD). Es ist ein Treffen unter Freunden am geschichtsträchtigen 9. Oktober, an dem Leipzig 1989 einen entscheidenden Impuls zur Friedlichen Revolution geliefert hat.

Ausstellung in Bahnhofs-Promenaden bis 24. Oktober zu sehen

Klitschko, ehemaliger Weltklasse-Boxer und nun Politiker, strafft seine 2,01 Meter vor dem Mikrofon auf dem Mitteldeck der Bahnhofs-Promenaden, um mit Jung die Fotoausstellung „KyivScape: Democracy & Freedom“ von Mykhailo Markiv zu eröffnen. Bis zum 24. Oktober zeigen die Bilder Kiewer Alltagsszenen; junge Menschen, alte Menschen, urbanes Leben einer aufstrebenden Metropole. Eine Mediensäule spielt auf Knopfdruck Videos, unter anderem vom Staffellauf für die Freundschaft von Kiew nach Leipzig 1997.

Großer Bahnhof: Fans umringen Vitali Klitschko. Quelle: Andre Kempner

Leipzig feiert bis 12. Oktober die „Kiewer Tage“

Die Schau ist Startsignal für die „Kiewer Tage“. Bis zum 12. Oktober feiert Leipzigs älteste Städtepartnerschaft 60-jähriges Bestehen – mit einer weiteren Ausstellung im Neuen Rathauses ab Sonntag, einer Filmreihe im UT Connewitz, Konzert am 12. Oktober und der knapp 400 Seiten dicken Publikation „60 Jahre Leipzig-Kiew. Polyphonie einer Städtepartnerschaft“.

Die Stimmung zur Eröffnung der gleisnahen Ausstellung ist zunächst protokollarisch, mit Worten von Jung über die Bedeutung der Städte-Beziehung und der Demokratie, über den großen Respekt zur schwierigen, blutigen Revolution 2014 auf dem Maidan. Klitschko fordert alle auf, in die ukrainische Hauptstadt zu reisen und deren pulsierenden Charme zu fühlen. Dann lockert sich die Atmosphäre, eine Menschentraube schiebt sich dem Gast nach den öffentlichen Reden entgegen, es gibt Selfies, Signaturen und weitere hochgereckte Daumen. Schwer zu sagen, ob er eher als Welt- oder als Bürgermeister verehrt wird.

Leipzig und Kiew – eine lange Freundschaft

Auf dem Weg zum Pressegespräch in den Räumen von Promenaden-Manager Thomas Oehme krakt Klitschko seinen Arm um die Schulter Jungs, es wird locker geplaudert. Die Duz-Freunde fühlen sich wohl miteinander, würdigen bei der Kurzkonferenz die lange gegenseitige Verbundenheit der Städte. Klitschko bekennt sich zur europäischen Familie. Dass die schon mal weniger zerstritten und demokratiewilliger war, macht ihm Sorge. „Ich hoffe auf wachsendes Verständnis untereinander und dass sich trotz vieler verschiedener Meinungen die Werte wieder annähern“, sagt der 50-Jährige.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auch Jung sieht die nationalistischen Tendenzen mancher Länder mit ungutem Gefühl. „Wichtig ist jetzt das Netzwerk unter den Städten“, so der 63-Jährige. Es müsse stabil bleiben und gestärkt werden, denn „am Ende wird sich die Entwicklung Europas in den Städten entscheiden.“ Klitschko stellt fest, Kiew sei auf gutem Weg zu europäischen Lebens- und Wirtschaftsstandards wie in Deutschland. „Der technische Fortschritt dank der Smartcity-Strategie ist enorm, da bekommen manche andere Bürgermeister runde Augen.“

Burkhard Jung stichelt gegen Leipziger Verwaltung

Bei allem politischen Ernst wird zwischendurch locker gescherzt. Als Fan von Sprichwörtern zitiert Klitschko eines, das Motto für seinen Job ist: „Willst du, dass es gut wird, musst du es selber machen.“ Zum Gelächter in der Runde lässt sich Leipzigs OBM zu der Bemerkung hinreißen: „Das denk ich mir auch manchmal mit Blick auf die Verwaltung.“ Ein Zitat, das manche als Aufstrich kühl stellen werden, um es ihm aufs Butterbrot zu schmieren.

Doch hier und jetzt, drinnen und draußen, scheint die Oktobersonne. Auf der Ostseite des Bahnhofs steigt der Champion Emeritus nach Termin-Ende in eine der schwarzen Limousinen. Rund sechs Stunden vor seiner Rede zur Demokratie in der Nikolaikirche, die er anlässlich des Leipziger 9. Oktober und zum Lichtfest halten wird. Der Entwurf dafür soll erstaunlich kurz sein, ist im Vorfeld zu hören. Das kennt man von Klitschkos Kämpfen als Boxer. Dr. Eisenfaust hat gern kurzen Prozess gemacht.

Von Mark Daniel