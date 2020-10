Leipzigs OBM Jung blickt mit Sorge auf das Weihnachtsfest

Leipzig

Beherbergungsverbote sind kein geeignetes Mittel zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Das hat Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung ( SPD) am Montag Abend in seiner Funktion als Städtetagspräsident vor Journalisten bekräftigt. Solche Maßnahmen würden nur Unruhe verbreiten und für Ungleichheit in Deutschland sorgen. Jung forderte erneut deutschlandweit gültige Schwellenwerte sowie klare, nachvollziehbare Maßnahmen – das Verbot von Übernachtungen in Hotels sei aber nicht der richtige Weg.

Jung für mehr Kontrollen in Gaststätten

Stattdessen sieht Jung den Fokus auf der verstärkten Kontrolle von Gaststätten, Restaurants und Clubs sowie von Feiern mit Alkohol. „In vielen Kneipen ist es doch so, als wenn es kein Corona geben würde“, sagte Jung gegenüber der LVZ. „Wir sind es vor allem den Kindern schuldig, die Schulen offen zu halten und auf jeden Fall einen zweiten Lockdown zu verhindern.“ Eine Maskenpflicht im öffentlichen Raum unter freiem Himmel ist für Jung in Corona-Hotspots vor allem sinnvoll, um wieder ein Bewusstsein dafür zu wecken, dass die Pandemie noch nicht vorbei ist.

Anzeige

„Keine Kakophonie der Meinungen“

Vom erneuten Treffen von Bundeskanzlerin Angela Merkel mit den Ministerpräsidenten am Mittwoch erhofft sich Jung, „dass man anschließend mit einer Stimme und mit einem klaren Maßnahmenkatalog nach außen tritt, damit in ganz Deutschland die selben Regeln gelten – und nicht, dass drei, vier, fünf Ministerpräsidenten eine Kakophonie der Meinungen abgeben“.

„Hoffnung auf Weihnachten “

Jung blickt mit Sorge auf das Weihnachtsfest. „Der Gedanke beschäftigt mich: Was ist, wenn dann die Leute nicht nach Hause fahren können, wenn das Familienfest Weihnachten nicht mehr möglich ist, weil ein Teil der Familie in Risikogebieten festsitzt oder es einen Lockdown gibt? Ich habe aber immer noch die Hoffnung, dass wir mit Vernunft dafür sorgen können, dass Familien zusammenkommen.“

Es sei ihm fast unheimlich, dass Leipzig zurzeit eine der ganz wenigen Großstädte mit Zahlen im sehr niedrigen Bereich sei, sagte Jung. Er wolle unbedingt dafür sorgen, dass das so bleibt.

Von Björn Meine