Leipzigs OBM Jung fordert Lockdown: Das sagen die LVZ-Leser

Leipzig

Im Interview mit der Leipziger Volkszeitung fordert Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) einen harten Lockdown. Darauf gab es bei Facebook zahlreiche Leserreaktionen.

Klare Linie ist besser als das Hin und Her

Was bringt es, die Ferien vorzuziehen? Kaum einer kann eben mal kurz vor Weihnachten alles umstellen. Bei den meisten steht der Plan für nächstes Jahr schon fest im Kalender, und diese Zeit möchte ich gerne gemeinsam mit meinem Kind verbringen! Lernen die gar nichts aus ihren Fehlern? Warum ist kein aktives Homeschooling möglich? Die Lehrer wissen nicht, was sie vorbereiten sollen: Präsenz-, Wechsel- oder häusliche Lernzeit? Man hat auch nicht daraus gelernt, dass die wenigsten Eltern Lehrer sind, sondern arbeiten müssen! Was die Eltern seit fast zwei Jahren leisten, wird null gewürdigt! Alleine durch dieses Hü und Hott der letzten Wochen, hat doch kaum eine Klasse den Lehrplan nach Plan umsetzen können. Mal eine klare Linie, und wenn es ein Lockdown ist, der mir persönlich eher helfen würde, als jeden Tag mit einer Quarantäne rechnen zu müssen. (Monique Zimmermann, auf Facebook am 29. November)

Lockdown bringt doch nichts

Ein Lockdown bringt nichts. Nur, dass Handel und die Gastronomie weiter gegen die Wand gefahren werden. Insolvenzen sind vorprogrammiert. Unsere Kinder brauchen ihre Freunde und die Schule. Sie sind schon so gestraft mit den Maßnahmen. (Annemarie Litke, auf Facebook am 29. November)

Aktionismus bringt keine Punkte

Statt die Schulen zu schließen, hätte Bürgermeister Jung auch einfach den Eigenanteil von 20 Prozent für Luftfilteranlagen bezahlen sollen und diese auch installieren können im Sommer! Die Politik hat es verpennt, rechtzeitig zu handeln. Aktionismus bringt jetzt auch keine Punkte mehr. (Heiko Kaiser, auf Facebook am 29. November)

Nur Durchimpfung hilft noch

Herr Oberbürgermeister Jung, Sie haben wahrscheinlich recht, aber aus dem Mund eines Beamten klingt das so einfach. Ich glaube, es gibt viele kleine Betriebe, die die erste Vollbremsung dank Reserven und staatlicher Hilfen überstanden haben, aber eine zweite Vollbremsung in der Weihnachtszeit nicht verkraften. Anstatt zwei Jahre zu schwätzen, hätte die Politik lieber klar und deutlich sagen müssen, dass nur eine Durchimpfung uns halbwegs unser Leben zurück bringt. (Andreas Geisler, auf Facebook am 30. November)

Geschäfte bangen um ihre Existenz

Ich hoffe, den Händlern wird geholfen. Noch sind nicht einmal die Gelder für den ersten Lockdown geflossen. Was nützt es den Geschäften, zu überleben, wenn sie um ihre Existenz bangen müssen. (Dominik Leibnitz, auf Facebook am 29. November)

Auch Geimpfte können Virus verbreiten

Alle sollten jetzt langsam begreifen, dass auch Geimpfte dieses Virus verbreiten können und sich im Moment weder testen noch in Quarantäne müssen. Solange das nicht geändert wird, wird es auch weiterhin so hohe Infektionszahlen geben! (Franzi Niziolek, auf Facebook am 1. Dezember)

Alles, was Ihren Heimatort bewegt – per Mail Newsletter abonnieren und wissen, was in Ihrem Ort gerade wichtig ist: den Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Testpflicht auch für Geimpfte

Ohne Testpflichten und gegebenenfalls Quarantäne auch für Geimpfte hat das Virus Millionen unentdeckter Verstecke und kann sich unbehelligt weiter verbreiten. (Gernot Rink, auf Facebook am 1. Dezember)

Fragwürdige Regeln in der Kita

Richtig so! Im Kindergarten sollten die Regeln auch wieder geändert werden. Als Kontaktperson musste mein Sohn im März noch 14 Tage in Quarantäne. Jetzt gehen alle Kinder und Erzieher trotz Kontakt in die Kita, so lange sie symptomfrei sind. Mein Sohn aber nicht. Mir war das Risiko einfach zu hoch. (Yasmina Dh, auf Facebook am 1. Dezember)

So können Sie uns erreichen

E-Mail: Leserbriefe@lvz.de

Twitter: @LVZ

Instagram: lvz.de

Die – meist gekürzten – Beiträge geben die Meinung des Absenders wieder und stimmen nicht in jedem Fall mit der der Redaktion überein.

Von LVZ