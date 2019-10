„Leipzigs OBM Jung sollte beim Thema Sicherheit mehr liefern“

Leipzig

Der verheerende Brandanschlag auf die Großbaustelle der CG-Gruppe an der Prager Straße hat die Stadtratsfraktionen von CDU und AfD auf den Plan gerufen. Ähnlich wie bereits Christoph Gröner, Geschäftsführer der betroffenen CG-Gruppe, kritisierte am Sonntag auch CDU-Fraktionschef Frank Tornau Oberbürgermeister Burkhard Jung ( SPD). „Die Gewalt gegenüber Investoren hat in den letzten Jahren zugenommen“, erklärte der Christdemokrat. „Auch dadurch wird Wohnen in Leipzig teurer. Der OBM sollte beim Thema Sicherheit weniger reden, sondern mehr liefern.“ Der Anschlag habe eine neue Dimension gehabt. „Wir warten die Ergebnisse der polizeilichen Ermittlungen ab. Aber fest steht, dass die Urheber der Tat Leib und Leben gefährdet haben“, so Tornau.

Mitten in der Nacht zu Donnerstag weckten laute Explosionen die Anwohner in der Prager und der Platostraße. Zwei Baukräne waren auf der Baustelle des ehemaligen Technischen Rathauses in Brand geraten.

AfD : „ Jung ist auf dem linken Auge blind“

Die AfD erklärte, OBM Jung toleriere seit Jahren das Problem des Linksextremismus. Die jetzt festzustellende Eskalation der Gewalt sei eine Folge dieser Politik und Jung deshalb dafür mitverantwortlich. „Man muss sich nicht wundern, dass immer gefährlichere Aktionen stattfinden, bei denen jetzt schon Leib und Leben von ganz normalen Bürgern bedroht sind“, erklärte AfD-Kreisvorsitzender und Bundestagsmitglied Siegbert Droese. „Dass der Oberbürgermeister auf dem linken Auge blind ist, hat sich in den vergangenen Wochen und Monaten schon öfter gezeigt, zum Beispiel wenn Mitglieder und Funktionäre der AfD angegriffen und verletzt wurden. Auch auf die Angriffe gegen Leipziger Gerichte hat er nicht wirklich reagiert; der Überfall auf die Polizeistation am Wiedebachplatz und die immer wieder brennenden Polizeiautos haben ihn nicht davon abgehalten, die autonome linke Szene weiter mit städtischen Fördermitteln zu unterstützen – zum Beispiel für den Szenetreff Conne Island.“

SPD : CDU hat Polizei kaputtgespart

Die SPD stellte sich am Sonntag vor Burkhard Jung. „So ein Brandanschlag ist in höchstem Maße kriminell, erklärte Stadtrat Christian Schulze ( SPD). „Wir hoffen, dass die Sicherheitsbehörden zügig die Täter finden und dadurch auch das Motiv der Tat beleuchten können. Bislang wird über Täter und Motiv viel spekuliert. Daran werden wir uns nicht beteiligen. Für alle, die sich jetzt wieder an unserem OBM abarbeiten wollen, ist folgende Info wichtig: Für die innere Sicherheit ist der Innenminister mit seiner Polizei zuständig und diese hat die CDU jahrelang kaputtgespart.”

Linke: Bezahlbare Mieten notwendig

Bei der Linkspartei äußerste sich am Sonntag die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Franziska Riekewald im Stadtrat. „Wir haben es hier mit einer schweren Straftat zu tun, die mit allen rechtsstaatlichen Mitteln verfolgt und geahndet werden muss“, erklärte sie. „An Spekulationen über die Ursachen und Hintergründe beteiligen wir uns nicht. Sind der oder die Täter gefasst, werden die Motive sicherlich öffentlich. Hier von linkem Terror zu sprechen ist absolut voreilig.“ Dass diese schwere Straftat jetzt erst eine öffentliche Diskussion über bezahlbares Wohnen in Leipzig ausgelöst hat, sei sehr traurig. „Bezahlbare Mieten sind Alltagssorgen vieler Leipziger und gehen uns alle etwas an“, so Riekewald. „Bezahlbarer Wohnraum und bezahlbare Mieten können nicht über Brandanschläge erreicht werden, dies wäre nur ein Symbol der Ohnmacht. Der Wohnungsmarkt wurde dem freien Markt zum Fraß hingeworfen – wir alle leiden darunter und wenige profitieren davon. Das sich jedoch die Profiteure dieser Politik jetzt als Opfer darstellen, nehmen wir zur Kenntnis. Sie sind und bleiben jedoch Gewinner der Spekulation von Wohnraum, die Leipzig voll erfasst hat.“

Von Andreas Tappert