Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung ( SPD) hat die Leipzigerinnen und Leipziger in einer Videoansprache darum gebeten, weiterhin Kontakte zu minimieren, um die Anzahl der neuen Corona-Infektionen in der Messestadt zu senken. Gemeinsam mit Christoph Lübbert, Chefarzt am St. Georg, und Christoph Josten, Vorstand des Uniklinikums Leipzig, informierte er am Samstag über die Corona-Lage in Leipzig.

Jung : „Backen zusammenkneifen“

„Zur Wahrheit gehört: Das Virus ist noch nicht besiegt und wir versuchen alles, um es wieder unter Kontrolle zu kriegen, nach besten Wissen und Gewissen“, so Jung. „Was ist richtig? Was ist falsch? Eines ist sicher, wir müssen es schaffen, die Kontakte zu minimieren, und wir müssen es schaffen, mit so wenig Menschen wie möglich zusammenzukommen.“ Dies sei auch der Grund für die neue Allgemeinverfügung der Stadt, die eine Maskenpflicht in der Innenstadt und ein Ausschankverbot von Alkohol vorsieht.

Jung sei sich sicher, dass durch die bald möglichen Impfungen im Herbst, womöglich auch schon früher, die Schwächsten geschützt werden könnten. Bis dahin müssten wir „noch einmal wirklich, darf ich das mal salopp sagen, die Backen zusammenkneifen“, auch damit Kultur- und Gastroeinrichtungen wieder eröffnen könnten.

Lübbert : Auch junge Menschen tragen Verantwortung

Laut Lübbert ist die Lage in der Messestadt zwar nicht so schlimm wie Erzgebirge, „aber auch in Leipzig ist es momentan sehr riskant sich anzustecken“. Er mahnte zur Einhaltung der AHA-Regeln (Abstand halten, Hygiene, Alltagsmaske), auch im privaten Bereich, da das Coronavirus „bei wahrscheinlich mehr als 50 Prozent der Übertragungsmöglichkeiten von Menschen übertragen wird, die nicht selber merken, dass sie krank sind, und die keine oder kaum Symptome haben“. Auch junge Menschen würden Verantwortung dafür tragen, dass sich ältere Personen oder solche mit Vorerkrankungen nicht anstecken.

Josten : Patienten versterben nicht mit, sondern an Corona

Bisher habe man eine ausreichende Versorgung in den Krankenhäusern sicherstellen können, so Christoph Josten. Probleme aber lägen „in der hohen Belastung unserer Mitarbeiter, in der hohen Belastung unserer Intensivstationen“. Auch die Erkrankungen von Mitarbeitern stelle ein Problem dar. „Viele Patienten versterben auf den Intensivstationen, sie versterben nicht mit Corona, sie versterben an Corona.“ Auch er appellierte nochmals daran, Abstände und Hygieneregeln einzuhalten.

Laut Gesundheitsamt kamen bis Samstagmorgen 46 weitere Corona-Fälle in Leipzig hinzu, die Gesamtzahl der erfassten Fälle seit Pandemiebeginn stieg damit auf 4491. Die 7-Tage-Inzidenz lag am Freitag laut Sächsischem Sozialministerium bei 116,7 Fällen je 100.000 Einwohner. Es ist der derzeit niedrigste Wert aller sächsischen Kreise.

Das komplette Video-Statement können Sie hier sehen.

Von CN