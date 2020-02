Leipzigs OBM: Wir tun alles, damit es am Hotel Astoria weitergeht

Leipzig

Im Streit um den Baustopp für das Hotel Astoria geht jetzt Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung ( SPD) in die Offensive: „Unser Bauamt ist bereit, den Prozess zwischen Best Western und Astoria zu moderieren. Ich setze mich dafür ein, dass von Seiten der Stadt alles getan wird, um eine Klärung herbeizuführen, damit die Arbeiten an diesem für Leipzig wichtigen Projekt planmäßig weitergehen können“, sagte Jung am Mittwochmittag gegenüber LVZ.de.

Hintergrund: Das Sächsische Oberverwaltungsgericht ( OVG) hat dem Ersuchen des Best Western Hotels „Zum Löwen“ auf Baustopp am Astoria stattgegeben (LVZ.de berichtete am Dienstag). Es geht um Lärmbelästigung, den künftigen An- und Ablieferverkehr sowie Bettenkapazitäten. Der Vorwurf im Kern: Die Baugenehmigung der Stadt für das Astoria ist nicht rechtens.

Jung sagte dazu, es sei bereits ein veränderter Bauantrag vom Astoria gestellt worden, der jetzt vom Bauamt geprüft werde. Jung: „Ich bin froh, dass die zuständigen Kollegen da intensiv dran sind und ich bin sehr zuversichtlich, dass wir die Probleme in den Griff bekommen.“

