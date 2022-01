Leipzigs Odermannstraße – ab Samstag rollen wieder Straßenbahnen

Leipzig

Ursprünglich sollten die Arbeiten in der Leipziger Odermannstraße erst Ende März abgeschlossen sein. Doch wie die stadteigene L-Gruppe am Montag mitteilte, kann das Großprojekt wegen „sehr guter Koordination und Zusammenarbeit mit den baubeteiligten Planern“ vorfristig abgeschlossen werden. Dadurch könnten die Straßenbahnlinien 8 und 15 ab 22. Januar wieder ihren gewohnten Linienweg fahren. Für den Autoverkehr ist die Odermannstraße noch zwischen Gemeindeamtsstraße und Demmeringstraße voll gesperrt, die Gehwege sind durchgehend benutzbar. „Aufgrund der noch laufenden, stark lieferungs- und witterungsabhängigen Asphaltierungsarbeiten bleibt die Sperrung der Odermannstraße und Demmeringstraße (stadteinwärts) voraussichtlich bis Mitte Februar für den Autoverkehr sowie für die Buslinien 130, 131, N2 und N3 bestehen“, hieß es. Um den Straßenbelag aufzufüllen, seien noch einmal temporäre Einschränkungen der Straßenbahnlinien 8 und 15 notwendig.

Punktuelle Fahrplananpassungen notwendig

Insgesamt verkehren die Linien 2, 8, 10, 11, 14, 60, 65, 70, 74, 76, 89 und 90 der Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) wieder nach dem regulären Fahrplan – also tagsüber im Kernabschnitt im gewohnten Zehn-Minuten-Takt. Mit der Freigabe der Odermannstraße und der Lützner Straße kommt es zu punktuellen Fahrplananpassungen auf den Linien 3, 60, 61, 62, 64, 65, 80, 161 und 162 sowie bei den Schülerlinien 18 und 19. In den Wochenendnächten werden die zusätzlichen Nightlinerfahrten (um 1.45 Uhr und 3 Uhr ab Hauptbahnhof) sowie die Nightliner N10 und N60 nicht angeboten.

Viele Lindenauer Straßen betroffen

Das Projekt war notwendig geworden, weil der 120 Jahre alte Mischwasserkanal unter der Odermannstraße vor knapp zwei Jahren kaputt ging. Die Wasserwerke hatten daraufhin ad hoc in der Demmeringstraße und Rietschelstraße die Gleisanlagen ausgebaut, zwei Wasserumlenkbauwerke eingebaut, den Mischwasserkanal Rietschel-/Demmeringstraße auf einer Länge von rund 90 Metern ausgewechselt sowie verschiedene Hausanschlussleitungen saniert beziehungsweise umgebunden. In der Kuhturmstraße wurde ein sogenannter Düker aufwendig saniert, für künftige Wartungsarbeiten ein seitlicher Zugangsschacht angelegt, ein altes Kuppelbauwerk mit Stahlbetonplatte abgedeckt, die Gleisanlage saniert und die Straßenoberfläche wiederhergestellt. Am Lindenauer Markt konnten die alte Trinkwasserleitung und 20 neue Hausanschlüsse ringsherum erneuert werden sowie die öffentliche Toilettenanlage auf dem neugestalteten Markt an das Ver- und Entsorgungsnetz angebunden werden.

Von Andreas Tappert