Leipzigs Osten verliert die nächste Kneipe: Das Dolly Dimple ist Geschichte

Leipzig

Bauplanen und Gerüste umhüllen die Nummer 29 in der Klasingstraße, in der über 25 Jahre lang eine Kneipe die Kundschaft versorgte. Die abmontierte Schild des Dolly Dimple liegt im Innenbereich, der gerade wie der Rest des Objekts saniert wird. „Das wird alles Wohnraum“, informiert ein Bauarbeiter. Damit ist eine weitere beliebte Eckkneipe im Leipziger Osten verschwunden – und das Wort Gentrifizierung wieder verstärkt in Benutzung.

Konfliktreiches Aus

Das Dolly Dimple, 1995 zum Pub umgebaut, war eine klassische Wohngebietsgaststätte – bis zur Schließung wegen Corona. Urig, gemütlich, unstylisch, mit schrullig-liebenswerten Eigenheiten. Weil das Ende konfliktreich ablief und noch einiges geklärt werden muss, möchte ein Mitarbeiter der bis dahin betreibenden Gastro Lounge & Service UG zum Aus nicht ins Detail gehen. Offenbar haben auch die coronabedingte Zwangspause und die somit fehlenden Einnahmen eine Aktie an der endgültigen Schließung. „Wir suchen nun einen neuen Standort für das Dolly“, sagt der Mitarbeiter. „Wer uns dabei unterstützen möchte, kann sich über www.sued-vorstadt.de melden.“

Sanierung kontra Gentrifizierung

Der Rest des maroden Hauses in der Klasingstraße stand wohl schon länger leer. Der Sanierung gegen den Verfall gegenüber steht der Vorwurf der Gentrifizierung, also das Verdrängen der Alteingesessenen, die sich höhere Mieten nach der Aufwertung nicht leisten können.

Beispiele für das Kneipensterben zu Gunsten neuen Wohnraums gibt es in Leipzig genug: 2018 machte das Four Rooms dicht. An dem früheren Eingang versammeln sich seitdem allerdings nur Müllhaufen statt Bauarbeiter. Der Club So&So schloss Anfang 2019 wegen der Umgestaltung des früheren Eutritzscher Freiladebahnhofs – nach einem Investorenwechsel passierte bislang nichts mehr; nun soll es 2022 mit dem Wohnungsbau losgehen.

Von Mark Daniel