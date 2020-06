Leipzig

Der Matthäikirchhof gibt immer mehr Geschichten preis. Seitdem die Gedenkstätte Museum „Runde Ecke“ für eine Ausstellung Zeitzeugnisse über das im Zweiten Weltkrieg fast völlig zerstörte Areal und seine spätere Nutzung durch die Leipziger Stasi-Zentrale sucht, steuern immer mehr Leipziger Erinnerungen und Exponate bei (die LVZ berichtete). Jetzt hat Marita Schulz – Witwe des Leipziger Malers Günter Albert Schulz – der Gedenkstätte zwei Grafiken ihres Mannes geschenkt. Die Arbeiten zeigen Innenansichten der Ruine der beim größten Bombenangriff auf Leipzig in der Nacht zum 4. Dezember 1943 zerstörten Matthäikirche, die später abgebrochen wurde.

Die Matthäikirche am Kriegsende. Quelle: Privatarchiv Volker Anders

„Die Menschen haben mit nichts angefangen“

„Zerstörung, Flucht, Vertreibung und Wiederfinden waren zentrale Themen für meinen Mann“, erzählt die Witwe, als sie die beiden Werke vor kurzem in der „Runden Ecke“ übergab. „Ich habe in der LVZ den Aufruf gelesen, Dinge für die Ausstellung beizusteuern. Da dachte ich, diese beiden Arbeiten würden gut dazu passen.“

Der Matthäikirchhof wurde im Zweiten Weltkrieg fast vollkommen zerstört. Quelle: Museum in der Runden Ecke

Marita Schulz arbeitet gerade das Frühwerk ihres Mannes auf, damit die Arbeiten im nächsten Jahr zum 100. Geburtstag von Günter Albert Schulz ausgestellt werden können. Der Künstler war eigentlich Stettiner und zum Studium nach Leipzig gekommen. Während seine Arbeiten in Stettin verloren gingen, sind die in Leipzig erhalten geblieben. „Seine Zeichnungen zeigen zum Beispiel die Hungerwinter und sind bedrückend“, erzählt die Seniorin. „Das hat er sein Leben lang mit rumgeschleppt. Die Menschen haben nach dem Krieg mit nichts angefangen. Sie haben nicht geklagt, sie haben einfach nur gemacht.“

Kaum Fotos über den Innenraum der Ruine

In der „Runden Ecke“ sind ihre Geschenke hoch willkommen, die die museale Sammlung um Objekte der Vorgeschichte der Stasi-Zentrale und heutigen Gedenkstätte ergänzen. „Durch die beiden Zeitzeugenaufrufe in der LVZ haben wir sehr viele Kontakte mit Menschen bekommen, die ihre Geschichten vom Matthäikirchhof erzählen“, berichtet dort Museologin Susanne Beutler. „Beide Grafiken sind sehr emotional gezeichnet und ermöglichen uns so einen anderen Zugang zum Matthäikirchhof. Wir hoffen, dass noch mehr solche Dingen kommen.“

Wichtig sind die beiden Zeichnungen auch, weil sie die zerstörte Kirche von innen zeigen. „Es war damals gefährlich, in diese Ruinen hineinzugehen“, sagt Tobias Hollitzer, Leiter der Gedenkstätte „Runde Ecke“. „Deshalb gibt es auch kaum Fotos aus dieser Perspektive.“

Entschädigung in Reichsmark

Gemeldet hat sich unter anderem auch Christina Merseburger, deren Schwiegereltern in den Kriegsjahren kurz vor der Zerstörung in der Matthäikirche geheiratet haben. Sie hat den Forschern die erhalten gebliebenen Fotos und Dokumente von der Trauung übergeben. Ein weiteres Foto ist auf der Klingertreppe aufgenommen und zeigt die damalige Situation im Hintergrund.

Die Schwiegereltern von Christina Merseburger auf der Klingertreppe Quelle: GMRE (Privatarchiv Christina Merseburger)

Übergeben wurden auch Papiere aus denen hervorgeht, dass die Familie damals am Matthäikirchhof in der Töpferstraße 4 lebte und ausgebombt wurde. „Bei den Unterlagen sind auch Akten, die zeigen, dass ausgebombte Familien in der Nazi-Zeit entschädigt wurden“, berichtet der Gedenkstättenleiter. „Da ist genau aufgelistet, was alles verbrannt ist und welche Beträge in Reichsmarkt dafür gezahlt wurden.“ Für die Sammlung der Gedenkstätte seien solche Unterlagen zur Vorgeschichte des Areals der ehemaligen Leipziger Stasi-Zentrale wichtig, weil sie anhand einer konkreten Familie das Leben am Matthäikirchhof bis zu seiner totalen Zerstörung in der Bombennacht des 4. Dezember 1943 dokumentieren, sagt Hollitzer.

Betreuungskarte für einen fliegergeschädigten Hausstand Quelle: GMRE (Privatarchiv Christina Merseburger)

Panik in der brennenden Stadt

Gemeldet hat sich auch die heutige Berlinerin Monika Gerbeth. Auch sie hat ein Familienfoto beigesteuert, das die Hochzeitsgesellschaft ihrer Großmutter vor dem Eingang der alten Matthäikirche zeigt. Sie beschreibt auch, wie ihre Familie den Morgen des 4. Dezember 1943 erlebte, als dieses Stadtquartier ausgelöscht wurde. „Uns bewegt noch heute jener Augenblick, als meine damals 59-jährige Großmutter mit einem Handwagen vom Matthäikirchhof durch die brennende Stadt zur Körnerstraße 66 eilte“, schreibt sie. „Dort stehen zwei ihrer Töchter, den zweijährigen Enkel auf dem Arm, vor deren brennenden Wohnhaus – der fünfjährige Enkel, der in Panik seiner Mutter vorausgeeilt war, kam durch eine Sprengbombe zu Tode.“

Info: Wer dem Bürgerkomitee bei der Spurensuche zum Matthäikirchhof helfen möchte, kann sich per E-Mail an „mail@runde-ecke-Leipzig.de“ oder per Telefon 0341/9612433 an sie wenden.

Von Andreas Tappert