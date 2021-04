Leipzigs SPD hält an Mietpreisbremse fest

Leipzig

Mieten, Mobilität, Gleichstellung – diese Themen standen am Samstag ganz oben auf der Tagesordnung des ersten volldigitalen Stadtparteitags der Leipziger SPD. Rund 90 Delegierte aus neun Ortsvereinen waren online zugeschaltet und diskutierten fast sieben Stunden lang, welche Lehren Leipzig aus der Pandemie ziehen sollte und welche Akzente bundespolitisch gesetzt werden müssen.

Parteichef rechnet mit sächsischem Weg

So stellten die Sozialdemokraten der Messestadt klar, dass die Einführung einer Mietpreisbremse in Sachsen aus ihrer Sicht nicht von dem Urteil berührt wird, mit dem das Bundesverfassungsgericht am Freitag den Berliner Mietendeckel gekippt hatte (LVZ.de berichtete). Die für den Freistaat geplante Mietpreisbremse sei jetzt um so wichtiger, hieß es. „Wir gehen fest davon aus, dass die Bremse in Sachsen bald eingeführt wird“, sagte Holger Mann, Leipzigs SPD-Stadtvorsitzender und sächsischer Landtagsabgeordneter. „Dazu gibt es auch eine Vereinbarung im Koalitionsausschuss, der letzte Woche getagt hat.“ Wie berichtet, soll die Mietpreisbremse zunächst nur in Leipzig und Dresden eingeführt werden.

Darüber hinaus wurde mit großer Mehrheit ein Initiativantrag zur Schaffung eines „Bundesmietendeckels in der Hand der Kommunen“ beschlossen. „Der Berliner Mietendeckel war ein guter Ansatz“, begründete der Delegierte Arnold Arpaci diese Forderung. „Der Bund soll die Kommunen direkt ermächtigen, einen Mietendeckel umzusetzen.“ Damit würde eine Forderung der Verfassungsrichter erfüllt – und jede Kommune könnte dann den Mietendeckel passgenau anwenden.

Leipzig soll Modellregion für 365-Euro-Ticket werden

Die Leipziger SPD machte auch gegen die Zweckentfremdung von Wohnraum, zum Beispiel als Ferienwohnung, mobil. „Wir haben genug Hotels und Pensionen, die in Leipzig Steuern zahlen“, betonte Parteichef Mann. „Das Land muss eine dauerhafte Zweckentfremdung von Wohnraum als Feriendomizile über Internetplattformen verbieten und die Stadt Leipzig sollte eine Genehmigungspflicht für solche Vermietungen einführen.“ Arpaci kündigte an, in einem zweiten Schritt „spekulativen Leerstand“ zu erschweren beziehungsweise zu verbieten.

Fast einhellig sprach sich der Parteitag auch für die Einführung eines 365-Euro-Tickets in Leipzig aus. Es müsse möglich werden, ein solches „Basisticket“ mit weiteren Leistungen zu kombinieren, hieß es. So müsse etwa gebucht werden können, am Wochenende im gesamten Bereich des Mitteldeutschen Verkehrsverbundes (MDV) mit dem öffentlichen Nahverkehr zu fahren oder nach 17 Uhr eine weitere Person mitzunehmen. Das so aufgewertete 365-Euro-Ticket müsse aus Steuermitteln finanziert werden. Die SPD setzt sich deshalb auf Bundesebene dafür ein, dass Leipzig Modellregion für ein solches Ticket wird.

Gleichstellung auf Kommunalwahlliste kommt

Zum Thema Gleichstellung wurde mit klarer Mehrheit von 87 Prozent ein Verfahren beschlossen, dass sicherstellt, dass Frauen und Männer in gleicher Anzahl auf den ersten Plätzen der Kommunalwahlliste der Leipziger SPD vertreten sind. Mitte Juni will der Stadtverband die noch ausstehenden Vorstandswahlen – unter anderem die einer Doppelspitze – durchzuführen. Ein genauer Termin steht noch nicht fest.

Von Andreas Tappert