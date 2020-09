Die Schlachthofbrücke in der Richard-Lehmann-Straße ist für Autofahrer seit Jahren ein Ärgernis: Der Fahrbahnbelag ist extrem schadhaft und darf nur mit maximal 30 Stundenkilometern befahren werden. Jetzt will die Stadtverwaltung die Sanierung in Angriff nehmen. Doch es gibt viele Tücken.