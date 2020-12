Leipzigs Schleusen zählten in diesem Jahr 4500 Boote weniger

Leipzig

Leipzigs Schleusen sind ungeachtet der Corona-Pandemie auch in den Sommermonaten dieses Jahres stark frequentiert gewesen. Wie das Amt für Stadtgrün und Gewässer am Montag mitteilte, wurden in der Betriebszeit zwischen Juni und Oktober insgesamt 20 915 Boote gezählt. Dies sind im Vergleich zum Vorjahr 4500 Boote weniger. Allerdings hatte die Saison wegen der Pandemie der Saisonstart auch erst zwei Monate später begonnen. In den Jahren zuvor war allein im April und Mai bereits ein Fünftel der Schleusungen eines ganzen Jahres registriert worden.

Einbruch bei der Fahrgastschifffahrt

Heftigere Einschnitte hatte hingegen die Fahrgastschifffahrt zu verbuchen. Insgesamt nur 54 Passagierschiffe – und damit 435 weniger als im Vorjahr – passierten in diesem Jahr die Schleusen Connewitz und Cospuden. Ihr Anteil lag damit bei nur 0,14 Prozent aller geschleusten Boote. 99,7 Prozent hingegen waren muskelbetriebene Boote.

Der Bürgerdienst LE hat in diesem Jahr zum zehnten Mal in Folge die Benutzung der Schleusen Connewitz und Cospuden erfasst.

Schleusen an 50 Tagen wegen Trockenheit außer Betrieb

Neben dem pandemiebedingten späteren Saisonstart hatte – vor allem an der Schleuse Connewitz – aber auch die anhaltende Trockenheit Einfluss auf den Betrieb. An insgesamt 50 Tagen musste die Schleuse aufgrund von Niedrigwasser geschlossen bleiben.

Paddler, Kanuten und Ausflugsboote können seit der Eröffnung der Connewitzer Schleuse im Jahr 2011 direkt vom Leipziger Stadthafen im Zentrum bis zum Cospudener See fahren. Die Scheuse Cospuden war bereits vier Jahre zuvor in Betrieb gegangen. Etwa elf Kilometer lang ist der so genannte Kurs 1. Paddler müssen vom Leipziger Stadthafen bis zum Cospudener See zwei bis drei Stunden einplanen, inklusive zwei Schleusungen. Der Weg führt Wasserwanderer vorbei an den großen Leipziger Parkanlagen und dem Leipziger Auenwald.

Von LVZ