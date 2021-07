Leipzigs Shopping-Meilen in der Innenstadt haben sich durch Corona verändert 

Leipzig

Die Leipziger und Leipzigerinnen sowie deren Gäste sind zurück in der Innenstadt – und sie haben Lust auf shoppen. In der vergangenen Woche haben die Passanten-Frequenzen in der City erstmals wieder über dem Vergleichswert des Vorjahres gelegen, so Clemens Schülke vom Wirtschaftsdezernat der Stadt Leipzig.

Fünf Prozent mehr Leerstand

Allerdings: Nicht alle Geschäfte haben den Lockdown überlebt. Einige Läden mussten während der Pandemie ihre Türen schließen. 14 Prozent der Einzelhandelsflächen in Leipzig standen vor der Coronakrise leer. Außerdem gab es 526 Geschäfte und 409 Flächen mit ergänzenden Nutzungen. „Unterm Strich haben wir circa fünf Prozent Leerstand durch die Auswirkungen von Corona hinzu bekommen“, bemerkt Jan Wetzel von der Handelsberatungs- und Maklerfirma Comfort GmbH. Das Unternehmen war an einer Studie zur Zukunft der Leipziger Innenstadt beteiligt.

Das bestätigt auch das Ordnungsamt der Stadt Leipzig. Seit dem 1. April 2020 wurden im Bereich der Innenstadt 72 Ladengeschäfte oder Gastronomien angemeldet, 74 hingegen abgemeldet. Eine konkrete Auflistung ist aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht möglich. Punktuell waren die Entwicklungen aber zu beobachten.

Höfe am Brühl

In den Höfen am Brühl hat im Oktober 2020 „Million Dollar Smile“ eröffnet. Angeboten wird Zahnbleaching sowie Zahnschmuck.

Promenaden am Hauptbahnhof

In den Promenaden am Hauptbahnhof haben seit Beginn der Pandemie sowohl „Sympatico Sox“, als auch „Backstage textil“ ihre Türen geschlossen. Der Verkauf wurde sogar sachsenweit eingestellt. Seit Ende Mai gibt es jedoch auch einen neuen Mieter: „Schuh Plus“ bietet alles in Übergrößen.

Von Reichsstraße bis Petersstraße

In der Reichsstraße wurde das Bekleidungsgeschäft „Tayler“ durch den amerikanischen Sportladen „Peloton“ ersetzt.

Vor allem in der beliebten Einkaufsgasse Grimmaische Straße gab es eine Menge Wechsel. Aus dem Laden „Aktiv Schuh“ wurde „Butlers“. Douglas wird ab dem 31. Januar 2022 seine Türen schließen. Grund seien pandemiebedingte Umsatzeinbrüche und damit verbundene Sparmaßnahmen. Auch den Augenoptik-Laden „Eyes and More“, „Boggi Milano“ sowie „Esprit“ wird man hier vergeblich suchen. Neu hinzugekommen sind dafür der „Dr. Martens“ Store und „Rituals“ an der Ecke zur Nikolaistraße.

In der Petersstraße hat Tredy Fashion seine Türen geschlossen. Spanische Mode von „Desigual“ gibt es im Petersbogen bereits seit dem letzten Sommer nicht mehr. Für viel Freude und Nostalgie sorgte dort im letzten Jahr die Eröffnung eines DDR-Ladens.

Nachfrage wieder gestiegen

Was von der Leipziger Innenstadt bleibt, könne erst in ein paar Monaten abgeschätzt werden. Momentan sei es noch zu früh, erklärt Thomas Oehme, Centermanager der Leipziger Promenaden. Denn viel hänge davon ab, wie die Leute einkaufen. „Die Nachfrage ist generell wieder angestiegen“, fügt Jan Wetzel jedoch hinzu. Bio, Lebensmittel, aber auch Textil und Schuhe seien bei den Leipzigern besonders beliebt.

Von Yvonne Schmidt