Leipzigs Stadtarchiv meldet sich zurück – ab Mittwoch sind Führungen geplant

Leipzig

Nächste Woche ist es soweit: Auf der Alten Messe öffnet Leipzigs Stadtarchiv im ehemaligen sowjetischen Pavillon. Das Gebäude war 1923/24 als Messehalle errichtet worden und diente zuletzt als Ausstellungshalle der Sowjetunion. Die Büros Pfau Architekten + F29 Architekten entwickelten es zu einem Magazin-Zweckbau mit Platz für rund 20 Regalkilometer Archivgut auf 8 200 Quadratmetern. „Zur Eröffnung des Stadtarchivs feiern wir nicht nur ein hochmodernes Gebäude, sondern wir feiern auch Leipzigs wechselvolle Geschichte, die in diesem Archiv nahbar und nachprüfbar ist“, freut sich Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung ( SPD) auf die Eröffnung am Dienstagnachmittag. Im Archiv wird beispielsweise Leipzigs Stadtbriefaufbewahrt.

Fläche für Archivgut reicht bis 2030

Das Stadtarchiv war zuletzt in der Torgauer Straße 74 beheimatet. Das dortige Gebäude war allerdings zu klein geworden. Deshalb wurde ein neuer Standort gesucht, was eine Vorbereitungszeit von gut zehn Jahren in Anspruch genommen hatte. Auf dem neuen Areal verfügt das Stadtarchiv nun über ein Magazin-Zweckbau, der den optimalen Erhalt des Archivguts sichert und zudem ausreichend Reserven bietet. Die nun hergerichtete Fläche reicht zunächst bis ins Jahr 2030. Es gibt aber Erweiterungsoptionen, um genügend Platz bis mindestens 2050 zu haben.

Blick in die Schatzkammer bei Besuchertagen

Nach dem Festakt sind Besuchertage geplant. Die Mitarbeiter des Stadtarchivs führen Interessierte am Mittwoch, 30. Oktober, durch das neue Gebäude. Dabei gibt es Besichtigungen des Urkundenzimmers – der Schatzkammer des Hauses – bis hinein in den hinteren Teil der ehemaligen Messehalle 12. Die Rundgänge starten 13 und 16 Uhr. Nach dem Feiertag geht es am Freitag, dem 1. November, mit dem Blick hinter die Kulissen weiter. Das offene Haus kann dann zwischen 13 und 19 Uhr besichtigt werden, die Führungen beginnen jeweils 14 Uhr, 15.30 Uhr und 17 Uhr. Mit dabei ist diesmal Karsten Pietsch als Leipzigs Alt-Bürgermeister Hieronymus Lotter.

Auch am Samstag, dem 2. November, ist der Archivbau zwischen 12 und 18 Uhr für Besucher geöffnet. Die drei Führungen starten 13, 15 und 16.30 Uhr. Ab 18 Uhr lesen Akteure des Leipziger Schauspielhauses im neuen Wustmann-Saal aus historischen Quellen des Stadtarchivs. Der Forschungssaal ist schließlich ab Montag, dem 4. November, ab 12 Uhr für die Benutzer geöffnet. Eine Sonderschau im Foyer des Gebäudes zeigt spannendes Archivgut und Kuriositäten aus dem Magazin.

Von Mathias Orbeck