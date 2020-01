Leipzigs Stadtarchiv übernimmt Nachlass von Niels Gormsen

Leipzig

Im Stadtarchiv wurde am Donnerstag der Nachlass des verstorbenen Leipziger Baubürgermeisters Niels Gormsen übergeben. Dabei handelt es sich um Skizzenbücher, Aufsätze, Vorträge, Briefe und Fotos, die von seiner Kreativität und seinem Engagement für die Stadt zeugen. Zur Übergabe der neun laufende Meter umfassenden Dokumente und Gegenstände waren auch Gormsens Witwe Hella sowie zahlreiche Weggefährten des bekannten Bauexperten in den Wustmann-Saal des Stadtarchivs gekommen. „Das Archivieren und Aufheben hat in der Familie Gormsen Tradition“, erzählte die Witwe. So gebe es in Gormsens Elternhaus einen Familienschrank, in dem wichtige Zeugnisse über die Familienmitglieder gesammelt werden. Auch ein Teil der gefertigten Skizzenbücher gehe jetzt dorthin.

Dubrau : „Das hat er fantastisch gemacht“

Gormsens Nach-Nachfolgerin Dorothee Dubrau (parteilos) erinnerte daran, dass der erste Nachwende-Baubürgermeister nichts unversucht ließ, die historische Bausubstanz wieder zum Leuchten zu bringen. Auch sein Engagement für den Hauptbahnhof, den Flughafen und die Stadtentwicklung sei beispielhaft gewesen. „Das hat Herr Gormsen fantastisch gemacht“, so die Baubürgermeisterin.

Hauptamtsleiter Christian Aegerter erinnerte an Gormsens Engagement für die Freilegung der Pleiße- und Elstermühlgräben und die Visionen für den Südraum, der aus einer Braunkohlen-Tagebaulandschaft in eine Seenlandschaft verwandelt wurde. „ Gormsen war ein sehr moderater Mensch, aber er konnte auch richtig auf den Tisch hauen“, verriet Aegerter, der mit dem Baubürgermeister zusammengearbeitet hat.

Ruprecht : Wir benötigen auch private Nachlässe

Mit der Schenkungsurkunde wurde auch geregelt, dass der Nachlass erst nach dem 1. Januar 2029 öffentlich zugänglich und nutzbar sein wird, um private Belange der Familie und anderer zu schützen. Bis dahin werden die Unterlagen vom Stadtarchiv detailliert verzeichnet, geordnet und erschlossen. Auch Zeitzeugen werden befragt, etwa um Personen und Anlässe auf den zahlreichen Fotos und Dias identifizieren zu können.

Für das Stadtarchiv sind Schenkungen wie diese sehr wichtig. „Wir sind das Gedächtnis der Stadt und benötigen für ein Gesamtbild auch private Nachlässe“, erklärte Direktor Michael Ruprecht. Bislang seien lediglich ein Dutzend davon vorhanden. „Das ist verschwindend gering“, so der Chef des Stadtarchivs.

Von Andreas Tappert