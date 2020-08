Leipzigs Stadtgrün leidet unter der Hitze – kommt jetzt die Gieß-App?

Leipzig

Das Stadtgrün leidet unter der Trockenheit. Die vergangenen beiden Jahre waren sehr regenarm. 2020 gab es keine nennenswerten Niederschläge. Meteorologen kündigen eine längere Hitzewelle an. Die LVZ sprach darüber mit Rüdiger Dittmar, dem Leiter des Amtes für Stadtgrün und Gewässer.

Rüdiger Dittmar, der Leiter des Amtes für Stadtgrün und Gewässer, im Friedenspark in Leipzig. Quelle: André Kempner

Wie geht es Leipzigs Straßenbäumen? Haben Sie schon einen verlängerten Arm mit Gießkanne?

Den Straßenbäumen geht es noch erstaunlich gut, den alten Parkbäumen weniger. Davon sterben viele ab. Bei rund 60 000 Straßenbäumen verlieren wir pro Jahr im Schnitt 600. Im Vorjahr waren es 522. Das liegt im Limit. Viel schlimmer ist es bei Bäumen in den Grünanlagen. Da haben wir im Vorjahr mehr als 1300 Bäume verloren.

Die Anzahl abgestorbener Bäume nimmt von Jahr zu Jahr zu. Wie können Sie da gegensteuern?

Im ersten Hitzesommer 2018, als es den Jungbäumen besonders schlecht ging, haben wir zur großen Gießaktion aufgerufen. Gemeinsam mit Partnern wie den Wasserwerken, der Feuerwehr und Bürgern. Die jungen Bäume brauchen das Wasser bis zu einem halben oder einem Meter Tiefe. Das hat wirklich geholfen. 2019 hat es im Sommer dann etwas mehr geregnet. Da hatten wir alles gut im Griff. Bei Neupflanzungen werden an ausgewählten Standorten Baumbewässerungssäcke aufgestellt, die ein langsames Versickern des Wassers ermöglichen. Alle 8337 Bäume, die in den letzten zehn Jahren an den Straßen und in öffentlichen Grünanlagen gepflanzt worden sind, werden bewässert.

Die Alten bleiben sich überlassen

Sie konzentrieren sich auf Jungbäume. Warum bleiben die Alten sich selbst überlassen?

Bei einem ausgewachsenen Baum verdunstet viel Wasser. Alte Bäume haben zudem ein großes Wurzelwerk, das wir durch Gießen nur schwer erreichen. Da werden sehr große Wassermengen benötigt. Die Dürre in 1,80 Metern Tiefe, die es im Vorjahr gab und die es 2020 wieder gibt, macht uns daher sehr zu schaffen. Die alten Bäume haben keine Möglichkeit, sich den veränderten Bedingungen anzupassen. Sie sterben ab, wie im Mariannenpark, auf dem Südfriedhof oder anderswo zu beobachten ist.

Es ist absehbar, dass es künftig längere Trockenperioden gibt. Wie ändert sich dadurch das Stadtgrün?

Wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass wir im Klimawandel angekommen sind. Die Auswirkungen sind enorm. Das erleben wir jetzt im dritten Jahr. Unser Stadtgrün zu erhalten, wird eine Mammutaufgabe sein. Wir setzen uns konzeptionell damit auseinander, wie viele Bäume Leipzig braucht und welche Arten es sein müssen. Mit dem Masterplan Grün wird die grüne und blaue Infrastruktur neu gedacht. Übrigens mit einer riesigen Resonanz der Bevölkerung. Großprojekte wie die „Lebendige Luppe“, die Wasser in die Aue bringen, oder die Retentionsfläche Sellerhausen sind Beispiele, wie wir reagieren. In Sellerhausen geht es beispielsweise darum, das Regenwasser aus dem Kanal herauszuhalten und auf Grünflächen zu leiten. Es ist trockener, und es wird trockener bleiben, darauf müssen wir uns einstellen. Auch bei Baumarten, die wir künftig pflanzen.

Leipzigs Linden sind gut angepasst

Bekommt Leipzig – die Stadt der Linden – Probleme mit ihrem Symbolbaum ?

Linden sind eine landschaftstypische und gut angepasste Baumart, die wir weiter pflanzen werden. Da haben wir noch nicht so große Verluste. Anders sieht es beispielsweise bei Birken, Fichten, Kiefern oder Lärchen aus. Aber auch bei Buchen oder gut angepassten Eichen gibt es bereits Probleme. Deshalb pflanzen wir schon seit mehreren Jahren verstärkt Baumarten nach, die hohe Temperaturen, Trockenheit oder hohe Strahlung besser vertragen.

Welche sind das?

Bekannte Baumarten wie Feld-Ahorn, Robinie, Silber-Linde und Stiel-Eiche. Amberbaum, Zerr-Eiche und Zürgelbaum sind Beispiele für weniger bekannte, aber widerstandsfähige Baumarten. Und für die Wiesen ist Artenvielfalt eine Antwort. Da geht es darum, Biodiversität zu stärken, damit auf Veränderungen reagiert werden kann.

Muss Leipzig künftig mehr Geld für Wasser zum Gießen ausgeben?

Das kann nur die Lösung sein, um das Anwachsen neuer Bäume zu fördern. Um alte Bäume zu erhalten, brauchen wir andere Strategien. Die Wasserwerke sind ein guter Partner, um Regenwasser nicht mehr in den Kanal zu schicken, sondern im Grün versickern zu lassen. Solche Retentionsflächen, wie schon erwähnt, sind da eine Möglichkeit.

Was können die Bürger tun?

Die Bürger spenden trotz Corona viel für ihr Stadtgrün. Da ist Leipzig wirklich eine baumstarke Stadt. Da betrifft auch die Baumbewässerungssäcke, mit deren Hilfe viele Leipziger Wasser spenden. Viele Baumpaten bringen Wasser direkt zu ihrem Baum. Das beobachte ich immer wieder. Die Bürger haben eine emotionale Beziehung zum Stadtgrün und bringen sich ein. Wer in seinem Hof oder Garten einen Baum pflanzt, der Schatten spendet, die Luft kühlt und reinigt, trägt zu einem besseren Stadtklima bei.

Bei Digitalisierung muss Leipzig noch Gas geben

Andere Städte wie Berlin haben inzwischen eine Gieß-App entwickelt, in der Leute sich aussuchen können, wo sie einen Stadtbaum gießen. Wäre das auch eine Idee für Leipzig?

Die Gieß-App, die der Berliner Senat mit zwei großen Firmen entwickelt hat, ist für uns ein Vorbild. Bei der Digitalisierung müssen wir aber noch etwas aufholen und geben da auch Gas. Bei Patenbäumen in unserer Aktion „Baumstarke Stadt“ sind wir schon gut aufgestellt. Momentan sind wir noch dabei, die Bäume in den Parks und Grünanlagen zu erfassen. Wenn das abgeschlossen ist, kann man sicherlich über eine Gieß-App nachdenken.

Von Mathias Orbeck