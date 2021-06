Leipzigs Stadtkonzern hofft auf neuen Rettungsschirm

Energie

2020 bekamen die Leipziger Stadtwerke mit 44 Prozent den größten Brocken bei den Investitionen ab. Mit dem Geld bauen sie unter anderem weitere dezentrale Blockheizkraftwerke und das modernste Heizkraftwerk der Welt an der Bornaischen Straße. Ab 2023 soll die Fernwärme-Versorgung in Leipzig damit ohne Braunkohle auskommen. In diesem Sommer wird das bestehende Gaskraftwerk in Eutritzsch modernisiert, dabei auch der Schornstein vergrößert. Für ein Wasserstoff-Projekt mit mehreren Partnern hat das Unternehmen soeben den Zuschlag des Bundes erhalten, was bis zu 20 Millionen Euro Fördermittel sichere, erläuterte Jung. „Falls auch die EU dieses Projekt auswählt und unterstützt, geht es noch um ganz andere Summen.“

Wasser

Nicht nur durch die beiden jüngsten Dürrejahre ist der Wasserverbrauch in Leipzig auf 99 Liter pro Kopf und Tag gestiegen. „Das hängt auch mit veränderten Gewohnheiten zusammen, ist ein dauerhafter Trend“, meinte Konzernchef Theis. In Lindenau saniert das Unternehmen gerade das Kanalnetz. In Naunhof soll ein neues Wasserwerk entstehen, das zwei veraltete Anlagen ersetzt. Verzögerungen gibt es bei den Erweiterungsplänen für das Klärwerk Rosental. Laut Technik-Chef Ulrich Meyer wurden Gutachten zu den Bauanträgen noch mal ergänzt, weil sich Vorschriften verändert hatten. Für die Anwalts- und Prozesskosten beim Heininger-Skandal mussten die Wasserwerke 2020 an das Finanzamt neun Millionen Euro an Steuern überweisen.

Verkehr

Die LVB haben ihren Fahrer-Mangel überwunden. 2020 konnten 400 Kolleginnen und Kollegen eingestellt werden. Das waren deutlich mehr als altersbedingt das Unternehmen verließen. Die Beschaffung von 61 besonders großen XL-Straßenbahnen liegt im Plan, nächstes Jahr können alle noch nicht gelieferten Fahrzeuge aufs Gleis gesetzt werden. Noch in diesem Jahr verkehren auf den ersten drei Linien Elektro-Busse. Das System der erfolgreichen Flexa-Abrufbusse am Stadtrand soll zeitnah erweitert werden – wahrscheinlich im Bereich Knauthain/Knautkleeberg und auf Leutzscher Fluren. Die beiden wichtigsten Haltestellen – am Hauptbahnhof und am Goerdelerring – konnten trotz Pandemie im letzten Jahr leistungsfähiger gestaltet werden.