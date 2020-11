Leipzigs Stadtrat berät über neue Einschränkungen für Autofahrer

Leipzig

Auf der Ratssitzung am Mittwoch stehen mehrere verkehrspolitische Entscheidungen an. So hat die linke Ratsfraktion beantragt, die Beethovenstraße vor dem Geisteswissenschaftlichen Zentrum und der Universitätsbibliothek Albertina komplett für den Autoverkehr zu sperren. Der Bereich zwischen Wilhelm-Seyfferth- und Grassistraße sollte aufgrund seines hohen Querungsbedarfs nur noch dem Fuß- und Radverkehr gewidmet sein, so die Linken. Die Stadtverwaltung empfiehlt den Stadträten, den Antrag abzulehnen. Die Beethovenstraße ist bereits seit Juni 2019 eine Fahrradstraße mit dem Zusatz „Anlieger frei“.

„Zu viel Durchgangsverkehr“

Die Linksfraktion kritisiert, dass es „noch immer einen hohen Kfz-Durchgangsverkehr in der Beethovenstraße“ gibt, der die Nutzung als Fahrradstraße konterkariere. Sowohl die Verkehrssicherheit als auch die Aufenthaltsqualität vor der Albertina würden verbessert, heißt es. Das Musikviertel ließe sich durch die Einfahrt durch die Riemannstraße auch weiterhin erreichen, ebenso die Zufahrt zum Parkhaus des Bundesverwaltungsgerichts.

Ähnliches ist für die Straße „Deutscher Platz“ vor der Deutschen Nationalbibliothek im Gespräch. Für diesen Bereich gibt es eine Petition, über die der Stadtrat am Mittwoch entscheiden soll (die LVZ berichtete). Auch dort ist bereits eine Fahrradstraße mit dem Zusatzzeichen „Anlieger frei“ und „Kraftomnibusse frei“ vorhanden. Und auch dort ist aus Sicht der Antragsteller der Durchgangsverkehr zu groß. Die Stadtverwaltung empfiehlt, die Petition abzulehnen.

Radweg ist sanierungsbedürftig

In der Ratssitzung soll es zudem um die Zukunft der Radwegeverbindung zwischen Schleußig und Großzschocher über die Küchenholzallee und die Brauereistraße gehen. Ein Vorstoß des Stadtbezirksbeirates Südwest will diee Sanierung im Doppelhaushalt 2021/2022 festschreiben. Die Strecke müsse mit hoher Priorität bei der Erstellung des Radverkehrsentwicklungsplanes berücksichtig werden, heißt es.

Die Stadtverwaltung steht diesem Vorstoß offenbar positiv gegenüber. Sie empfiehlt allerdings, zunächst einen Prüfauftrag zu erteilen, mit dem die Schäden erfasst und eine detaillierte Sanierungsstrategie formuliert werden kann. Auf einen Sanierungszeitpunkt will sie sich aber nicht festlegen. Dieser könne erst nach einer „Gesamtschau“ aller Vorhaben des Radverkehrsentwicklungsplans ermittelt werden, heißt es.

Tempo 30 soll erweitert werden

Der Stadtbezirksbeirat Altwest will erreichen, dass in der Georg-Schwarz-Straße zwischen Spitalstraße und An der Lehde durchgehend Tempo 30 eingeführt wird. Auch hier empfiehlt die Verwaltung den Abgeordneten, einen Prüfauftrag zu erteilen.

Von Andreas Tappert