Leipzig

Seit drei Wochen nervt die Großbaustelle Martin-Luther-Ring täglich viele Autofahrer und Fahrgäste der Straßenbahn. Doch die Arbeiten kommen gut voran. „Der Zeitplan wird wie geplant eingehalten“, sagt Projektleiter Frank-Uwe Neubert. Mit Schuljahresbeginn am 6. September werde der Leipziger Süden wieder mit den Straßenbahnen erreichbar sein, die über den Haltestellenkomplex Wilhelm-Leuschner-Platz verkehren. Auch Autofahrer könnten dann wieder aus Richtung Roßplatz in den Peterssteinweg rollen. Und an der Kreuzung Harkort-/Karl-Tauchnitz-Straße gebe es ebenfalls erste Erleichterungen für Autofahrer.

Weichen-Teile kommen an

Wer am Montag über die Großbaustelle in die Innenstadt gelangen will, muss Obacht geben. Rund ein Dutzend Bagger rollen kreuz und quer über den Ring, Laster mit Überlänge fahren mit Weichen-Teilen für Straßenbahngleise vor und an mehreren Stellen blitzt es gleichzeitig, weil Schweißer frisch verlegte Gleise verbinden.

Schweißer verbinden die neu verlegten Gleise. Quelle: André Kempner

Hinter diesem Gewusel stecken verschiedene Bauherren: Im Haltestellenkomplex Wilhelm-Leuschner-Platz befestigt das Leipziger Unternehmen IFTEC lockere Gleise und im Zuge des Martin-Luther-Rings werden zwischen Wilhelm-Leuschner-Platz und Harkortstraße die Gleisanlagen durch die Strabag Rail im Auftrag der Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) grundhaft erneuert. Zeitgleich verlegen die Strabag-Spezialisten im Kreuzungsbereich Peterssteinweg/Wilhelm-Leuschner-Platz auch noch ein neues Gleisdreieck für die Straßenbahn. Parallel erneuern Leipzigs Wasserwerke im Martin-Luther-Ring bis zur Einmündung der Karl-Tauchnitz-Straße Entwässerungsleitungen und sanieren weitere Kanalanlagen. An der Kreuzung Harkortstraße lässt das Verkehrs- und Tiefbauamt der Stadt die Fahrbahndeck sanieren und sobald die neuen Gleisanlagen im Martin-Luther-Ring fertig sind, wird im November von der Leipziger Stadtwerken auch noch eine neue Gasleitung unter den stadtauswärtigen Fahrbahnen des Martin-Luther-Rings verlegt.

Haltestellen-Gleise werden angehoben

Die Fäden dieser vielen Aktionen laufen bei Frank-Uwe Neubert zusammen, dem Projektleiter der Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB). Sein Hauptaugenmerk liegt am Montag vor allem auf dem Gleisdreieck, das am Peterssteinweg entsteht. Denn dort werden die neuen Weichen eingebaut: Zwei dieser sogenannten zweigleisigen Abzweige liegen bereits in ihrer künftigen Position, eine dritte wird gerade von einem Laster geladen. Jede Weiche ist mit aufwendiger Steuerungselektronik bestückt, die sich hauptsächlich in großen schwarzen Kästen versteckt, in denen sich die Weichenantriebe befinden. „Wir installieren natürlich auch gleich eine Entwässerung, damit die Technik nicht bei starkem Regen vollläuft“, erzählt Neubert. „Jede Weiche ist auch mit einer Weichenheizung und zusätzlich noch einer Backenschienenheizung ausgestattet, damit die Weichenzungen im Winter bei Frost nicht einfrieren.“ Und natürlich muss auch die Lage millimetergenau stimmen. „Das alles soll ja wieder 25 Jahre halten.“

Im Haltestellenkomplex Wilhelm-Leuschner-Platz baut das Leipziger Unternehmen IFTEC. Dort werden die Gleise angehoben und neu befestigt. Quelle: André Kempner

Um Millimeter geht es auch im Haltestellenkomplex Wilhelm-Leuschner-Platz. Dort haben sich die Gleise im Laufe der Jahre nicht nur gelockert, sondern auch gesenkt und werden jetzt wieder auf ihr ursprüngliches Niveau gebracht. „Dafür wird auf der vorhandenen Betontragplatte eine Ausgleichsschicht und ein elastischer Schienenunterguss eingebracht“, erzählt der LVB-Experte. Vor dem Roßplatz liegt bereits das erste neue Gleis.

Neue Wasser- und Gasleitungen entstehen

Im Baustellenbereich vor dem Neuen Rathaus sind die Wasserwerke an einigen Stellen bis zu vier Meter tief in den Untergrund vorgedrungen. Sie erneuern dort zwei Leitungen. „Im Kreuzungsbereich Martin-Luther-Ring/Karl-Tauchnitz-Straße wird noch eine 500er-Trinkwasserleitung gebaut“, so Neubert.

Dort ist auch schon zu sehen, wie Leipzigs Verkehrsplaner mit der Fahrbahn an der Einmündung der Harkortstraße vorankommen: Die erste frisch asphaltierte Fahrbahnfläche ist fertig. „Das ist aber nur die neue Asphaltbinderschicht“, sagt der LVB-Experte „Da kommt noch die Asphaltdeckschicht rauf.“

Vor dem neuen Rathaus verlegen Leipzigs Wasserwerke zwei neue Wasserleitungen. Gearbeitet wird in vier Metern Tiefe. Quelle: André Kempner

Wenn am 6. September die nächste Bauetappe startet, verlagert sich der Schwerpunkt der Arbeiten in den Bereich vor dem Neuen Rathaus. Dafür müssen dort dann die Fahrbahnen an der Rathausseite gesperrt werden, die aktuell noch nutzbar sind.

Zwei der insgesamt drei neuen Weichen liegen bereits im Dreieck Peterssteinweg/Martin-Luther-Ring. Quelle: André Kempner

„Am 30. Oktober rollen wieder alle Bahnen“

Zwischenzeitlich soll es eine erste Entlastung für den Autoverkehr im Bereich Harkort-/Karl-Tauchnitz-Straße geben. Autofahrer würden dann wieder von der Harkortstraße in die Karl-Tauchnitz-Straße – und umgekehrt – gelangen können, heißt es. „Unser Ziel ist, dass ab dem 29. Oktober auf dem Martin-Luther-Ring wieder alle Straßenbahnen wie gewohnt fahren können“, meint er. „Und ab dem 30. November soll dann der Autoverkehr wieder überall ungestört rollen.“ Aktuell deute alles darauf hin, dass dies gelingt.

Von Andreas Tappert