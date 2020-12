Leipzigs Tor nach Süden: Wundtstraße wird einspurig

Leipzig

Die Stadt verändert an einer der wichtigsten Kreuzungen im Zentrum-Süd die Ampel-Schaltungen. Das bestätigte Michael Jana, Leiter des Verkehrs- und Tiefbauamtes. Die Arbeiten am Knoten Wundt-/ Karl-Tauchnitz-Straße hätten schon begonnen.

Der Eingriff hänge mit dem Luftreinhalteplan der Stadt zusammen. Bekanntlich versucht die Kommune, den Autoverkehr am Floßplatz und in der Harkortstraße zu verringern, weil die Stickstoffdioxid-Werte dort besonders hoch ausfallen.

Anzeige

Wundtstraße bekommt Fahrrad-Streifen

Im Herbst 2019 wurde deshalb bereits ein Teil der Wundtstraße im Bereich Connewitz und Südvorstadt auf eine Fahrspur reduziert – damals nur in Richtung City. Im nächsten Frühjahr soll nun ein weiterer Teil der Wundstraße einspurig werden – diesmal vor allem stadtauswärts. Dabei wird von der Dufour- bis zur Kreuzung Karl-Tauchnitz-Straße ein Radfahrstreifen auf der Westseite der Wundtstraße markiert. „Das verbessert die Bedingungen für Radfahrer in dem Bereich enorm“, so Jana.

Auf der Westseite der Wundtstraße (auf diesem Foto links) wird im nächsten Frühjahr ein Radfahrstreifen angelegt. Deshalb kann der Autoverkehr stadtauswärts auf der wichtigen Magistrale im Leipziger Süden dann nur noch einspurig fahren. Quelle: Kempner

Weniger Platz bleibt dann freilich für Autofahrer. Konkret soll es für sie ab der Dufour- bis zur Ferdinand-Rhode-Straße nur noch eine Spur stadtauswärts geben, diese wird ab der Ferdinand-Rhode-Straße wieder auf zwei Kfz-Streifen für das letzte Stück bis zur Kreuzung Karl-Tauchnitz-Straße aufgeweitet.

Dosierungsprogramm für die Ampeln

In der Gegenrichtung führt hinter der Kreuzung nur noch eine Geradeausspur stadteinwärts. Das gilt für das kurze Stück bis zur Ferdinand-Rhode-Straße, wo neben der Geradeaus- eine Linksabbiegespur in die Ferdinand-Rhode-Straße angelegt wird. Weiter in Richtung City geht es ab dieser Stelle auf zwei Geradeausspuren bis zur Dufourstraße. Außerdem entsteht in Höhe Ferdinand-Rhode-Straße noch eine Sperrfläche in der Wundstraße, um die Querungsbedingungen für Fußgänger und Radfahrer zur Niederkirchnerstraße zu verbessern.

Die Ampeln an der Kreuzung Wundt-/ Karl-Tauchnitz-Straße werden bereits umgebaut. Sie erhalten dabei Dosierungsprogramme für den Verkehr stadteinwärts – die Freigabezeiten können dadurch in Zukunft verringert werden, erläuterte Jana.

Die Abbiegespur aus der Karl-Tauchnitz-Straße nach rechts in die Wundtstraße hat jetzt eine Ampel mit Rot, Gelb und Grün erhalten. Sie ersetzt die bisherige Bedarfsampel für Fußgänger, welche keine Gelbphase hatte. Quelle: André Kempner

Am vergangenen Freitag hat die LVZ die aktuellen Freigabezeiten im Berufsverkehr gegen 17 Uhr gemessen. Dabei zeigte die Ampel für die Geradeausspur in Richtung City jeweils etwa 48 Sekunden auf Grün und 40 Sekunden auf Rot. Auf der benachbarten Linksabbiegespur in die Karl-Tauchnitz-Straße zeigte die Ampel 26 Sekunden auf Grün und 62 Sekunden auf Rot. Unklar blieb jedoch, ob das neue Dosierungsprogramm schon eingeschaltet war. Lange Staus gab es beim Test nicht.

Neue Signal-Regeln auf der Abbiegespur

Eine weitere Veränderung an der Kreuzung war indes zweifelsfrei schon in Betrieb. Autofahrer, die aus der Karl-Tauchnitz-Straße kommen und nach rechts auf die Wundtstraße abbiegen wollen, müssen dort nun eine neue Ampel mit Rot, Gelb und Grün beachten. Bisher gab es dort lediglich eine Zwei-Farben-Ampel mit Rot und Grün, die nur auf Anforderung von Fußgängern umsprang.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach.

Die neue Regelung soll das Risiko von Auffahrunfällen verringern, erläuterte Jana. Bei der alten Lösung hätten sich Autofahrer in erster Linie auf den übergeordneten Verkehr im Zuge der Wundtstraße konzentriert und nicht so sehr darauf geachtet, ob ein vorausfahrendes Fahrzeug auf der Abbiegespur wegen der Bedarfsampel halten muss.

Kontrolle der Wirksamkeit erfolgt erst 2021

Ob alle diese Eingriffe und weitere Maßnahmen aus dem Luftreinhalteplan die erhoffte Wirkung zeigen, will die Kommune durch eine Vorher-Nachher-Untersuchung überprüfen. Das „Vorher“-Monitoring fand im September 2019 statt. Das „Nachher“-Monitoring sollte eigentlich im Herbst 2020 folgen. Da die Umrüstungen der Ampeln in der Jahnallee und in der Wundtstraße zu dem Zeitpunkt aber noch nicht stattgefunden hatten (sie wurden wegen der Baumaßnahmen am Goerdelerring verschoben), soll die „Nachher“-Zählung nun erst im Frühjahr 2021 stattfinden, so Jana.

Von Jens Rometsch