Leipzig

Natalia Quadt und Olena Michaelsen wollten nicht länger zusehen. Dass es eine Gruppe von Kriegsflüchtlingen gibt, die in Leipzig hungern müssen, fanden sie unerträglich. Die Frauen brachten selbst Einkaufsbeutel zu den Leuten, von denen sie in der Telegram-Gruppe erfahren hatten. Aber es musste eine Struktur her, um das Problem zu lösen.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Kraft und Dynamik des Ehrenamtes

Die beiden fanden in Sachsens Wissenschaftsminister Sebastian Gemkow einen Helfer mit vielen Drähten in der Stadt – und so entstand binnen kürzester Zeit eine Gruppe, die bereits am Montag eine Ukraine-Tafel in der Propsteikirche eröffnet. Es ist wieder einmal die unheimlich große Kraft und Dynamik einer privaten und ehrenamtlichen Initiative, die in diesen Tagen aufhorchen lässt.

Lesen Sie auch Leipziger gründen Ukraine-Tafel als schnelle Hilfe

Jeder kann so helfen, wie es geht

Die Ukraine-Tafel wird für die Gruppe der privat untergekommenen und noch nicht registrierten Flüchtlinge ins Leben gerufen, denn die bekommen noch keine Sozialleistungen und sind oft mittellos. Das Angebot bringt aber auch einen großen Nutzen für Leipzigerinnen und Leipziger: Sie können selbst einen Einkaufsbeutel packen; die eigene Hilfe wird so viel greifbarer und konkreter.

Und wer sich keine großen Einkäufe für die Flüchtlinge leisten kann, hat auch die Möglichkeit bei der Warenannahme und -ausgabe mit anzupacken. Bei der Ukraine-Tafel kann jeder so helfen, wie es gerade geht. Gute Sache!

Von Björn Meine