Leipzigs Umweltvereine planen Radaktionstag

Leipzig

Zu einem Radaktionstag laden am 29. Oktober der ADFC Leipzig, der Umweltbund Ökolöwe, der BUND Leipzig und der Grünen-Politiker Volker Holzendorf ein. Geplant ist an diesem Tag eine Raddemonstration durch die Jahnallee und um den Innenstadtring. Den Initiatoren gehen die Verkehrseinschränkungen für den Luftreinhalteplan (die LVZ berichtete) nicht weit genug. Durch geänderte Ampelschaltungen am Waldplatz und an der Leibnizstraße soll zwar die Verkehrsmenge in der inneren Jahnallee verringert werden, heißt es, aber dies sei nur „ein halber Schritt“. „In der inneren Jahnallee sollen dann weiterhin zwei Fahrspuren für den Autoverkehr zur Verfügung stehen, statt den gewonnenen Raum als drei Meter breite sichere Radverkehrsanlage zur Verfügung zu stellen“, kritisierte die stellvertretende Vorsitzende des ADFC Leipzig, Rosalie Kreujer.

BUND : Händler sollen auf Lastenräder umstellen

Der Umweltbund Ökolöwe sieht das ähnlich. „Es wird Zeit, Leipzigs Straßenraum gerecht aufzuteilen“, betonte Tino Supplies vom Ökolöwen. „Wir wollen, dass der Innenstadtring fahrradfreundlich umgestaltet wird und die Jahnallee möglichst bald sichere Radverkehrsanlagen bekommt.“

Mit Blick auf die zahlreichen Proteste von Gewerbetreibenden der inneren Jahnallee, deren Geschäfte dann nicht mehr mit Autos beliefert werden könnten, plädierte Josephine Michalke vom BUND für den Einsatz von Lastenfahrrädern. „In vielen Städten hat sich gezeigt, dass die Belieferung auch größerer Geschäfte ohne Probleme mit dem Lastenrad möglich ist“, erklärte die stellvertretende BUND-Vorsitzende. „Wir brauchen endlich eine nachhaltige und stadtverträgliche Umgestaltung des Lieferverkehrs.“

Demo führt auch auf den Ring

Treffpunkt für die Raddemonstration ist ab 16 Uhr vor der AOK-Zentrale am Waldplatz. Gegen 17 Uhr soll die Raddemo von dort durch die innere Jahnallee bis zum Ring führen, der dann im Uhrzeigersinn umfahren wird, um durch die Jahnallee zurück zum Waldplatz zu gelangen.

Von Andreas Tappert