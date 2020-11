Leipzig

In der Rosa-Luxemburg-Straße ist der Countdown für die Wiederaufnahme des Straßenbahnbetriebs angelaufen: Ab 18. November wollen die Leipziger Verkehrsbetriebe ( LVB) wieder durch diese Trassen fahren – allerdings mit einem veränderten Angebot.

Restarbeiten im vollen Gange

Passanten können schon sehen, dass sich die Arbeiten auf der Zielgeraden befinden: Derzeit werden die Gehwege, die neue Ampel und die neuen Haltestellen am Friedrich-List-Platz fertiggestellt. Auch der Ausbau der Einmündungsbereiche in die Hans-Poeche-Straße läuft. Diese Arbeiten sollen bis Mitte Dezember abgeschlossen sein.

Bis zur Inbetriebnahme des Straßenbahnverkehres am 18. November finden auch noch Arbeiten im Gleisbereich statt. Die Verkehrsfreigabe für den Autoverkehr ist für Mitte Dezember vorgesehen. Als offizieller Bauabschlusstermin wird aktuell der 18. Dezember anvisiert. Schon einen Monat früher kehren die LVB wieder in ihr „Normalnetz“ zurück, denn dann fahren die Linien 1, 3 und 8 wieder durch die Eisenbahn- beziehungsweise die Rosa-Luxemburg-Straße. Damit werden auch die barrierefrei ausgebauten Haltestellen Friedrich-List-Platz und Hofmeisterstraße bedient.

Hochmeisterstraße wird Einfachhaltestelle

Eine Besonderheit gilt dann für die Linie 8, die stadteinwärts nicht an der Hofmeisterstraße hält, sondern nur an der 100 Meter weiter liegenden Haltestelle Hauptbahnhof, Wintergartenstraße. Die LVB begründen diese Entscheidung damit, dass der barrierefreie Ausbau der stadteinwärtigen Haltestelle Hofmeisterstraße am bisherigen Standort nicht möglich war – unter anderem weil es Konflikte mit der dortigen Flächenentwicklung und der dazugehörigen Feuerwehrzufahrt gab.

Der Stopp Hofmeisterstraße wird deshalb nur noch in der Gegenrichtung bedient, also nur noch als Einfachhaltestelle ausgebaut, dafür aber nun barrierefrei. Da am Friedrich-List-Platz in Fahrtrichtung Augustusplatz/Hauptbahnhof zeitgleich bis zu drei Fahrzeuge – Bahn, Bahn und Bus – in einer Ampelphase den Knoten queren können, kann es an der neuen Haltestelle Hofmeisterstraße im Einzelfall zu Verzögerungen kommen.

Neue Ampelschaltung am Friedrich-List-Platz

Gegensteuern wollen Stadt und LVB mit einer intelligenten Ampelsteuerung, die die Leistungsfähigkeit der wichtigen Nahverkehrsverbindung erhöhen soll. Dies gelinge bei der Linie 8 am besten, wenn diese auch das erste am Friedrich-List-Platz startende Fahrzeug ist, heißt es. Gleichzeitig würden die nachfolgenden Fahrzeuge der Linien 1, 3 und 72/73 beschleunigt. Die Linie 8 soll so rund 30 Sekunden schneller unterwegs sein als bisher.

Mit ihrem Fahrplanwechsel am 18. November stellen die LVB auch die Baulinie 32 ein und lassen die Linien 12 sowie 14 wieder im Zehn-Minuten-Takt nach Gohlis-Nord verkehren. Außerdem wird in Taucha die neue Haltestelle „ Friedrich-Engels-Straße“ in Betrieb genommen. Die Buslinien 72, 73 und 131 sowie die Nightliner N6 und N7 sollen ab Mitte Dezember wieder planmäßig fahren. Auch die Haltestellen Zoo und Lortzingstraße werden wieder planmäßig bedient. Außerdem gibt es für alle Linien neue Fahrpläne.

Von Andreas Tappert