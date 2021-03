Leipzig

Ab Montag den 15. März müssen sich tausende Leipziger auf eine wichtige Änderung im Straßenbahnverkehr einstellen: Die stark frequentierte Linie 4 wird zwischen den Haltestellen Hauptbahnhof (Steig A beziehungsweise D) und Georg-Schumann-/Lindenthaler Straße umgeleitet. Auch Ersatzbusse werden bis zum 9. Mai eingesetzt.

Linie 4 fährt über Chausseehaus

Auslöser dafür sind die Wasserwerke. Sie erneuern in Gohlis die Mischwasserkanäle zwischen den Schächten in der Wolfener Straße und der Kreuzung Stock-/Möckernsche Straße auf einer Länge von 90 Metern. Zudem werden in diesem Bereich die Trinkwasserleitungen ausgetauscht. „Diese Anlagen liegen unmittelbar unter den Straßenbahngleisen der Linie 4“, erklärt Sprecherin Kaja Gläß. Die Wasserwerke würden rund 525 000 Euro investieren. Die Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) nutzen die Gelegenheit, um Gleise grundhaft zu erneuern.

Die Linie 4 fährt deshalb zwischen Hauptbahnhof und Georg-Schumann-/Ecke Lindenthaler Straße über Wilhelm-Liebknecht-Platz, Chausseehaus und Georg-Schumann-/Lützowstraße. Die Busse des Ersatzverkehrs pendeln zwischen Westplatz und Georg-Schumann/Ecke Lützowstraße. Für sie wird am Westplatz eine Ersatzhaltestelle in der Käthe-Kollwitz-Straße eingerichtet. Am Waldplatz entsteht in Fahrtrichtung Georg-Schumann-Straße ein provisorischer Stopp in der Friedrich-Ebert-Straße, in Gegenrichtung in der Waldstraße.

Autoverkehr ist auch betroffen

Angesteuert werden von den Bussen auch Feuerbachstraße, Am Mückenschlösschen, Stallbaumstraße, Nordplatz, Springerstraße (nur Fahrtrichtung Georg-Schumann-Straße), Fritz-Seger-Straße (nur Fahrtrichtung Georg-Schumann-Straße) und Georg-Schumann-/Lützowstraße (Haltestelle Linie 12 Richtung Gohlis-Nord) mit Umstieg vom Schienenersatzverkehr zur Straßenbahnlinie 4. Am Chausseehaus gibt es nur eine Ersatzhaltestelle am Fahrbahnrand für die Fahrtrichtung Westplatz mit Umstieg von Straßenbahnlinie 4 zum Schienenersatzverkehr. Die Haltestelle Menckestraße wird nicht bedient.

Auch der Autoverkehr ist betroffen. Denn vom 15. März bis zum 10. Mai müssen die Fahrbahnen der Wolfener und der Stockstraße voll gesperrt werden. Die Stockstraße wird aus Richtung Eisenacher Straße bis zum Baufeld eine Sackgasse; die Wolfener Straße ist von Stock- bis Lindenthaler Straße eine Einbahnstraße und wird westlich der Einmündung Lüderstraße voll gesperrt. Auch die Ausfahrt von der Berggartenstraße auf die Menckestraße ist dicht.

Von Andreas Tappert