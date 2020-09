Leipzigs Virologe geht in den Ruhestand

Leipzig

In den vergangenen Monaten prägte vor allem die weltweite Corona-Pandemie seine Arbeit. Das hob sein Fach, die Virologie, aus dem eher Verborgenen ins Rampenlicht und damit auch ihn selbst: Professor Uwe Gerd Liebert (65), Direktor des Instituts für Virologie am Universitätsklinikum Leipzig (UKL). Er geht nun in den Ruhestand – nach 25 Jahren.

„Großer Beitrag zur Pandemiekontrolle“

Liebert habe die Virologie in Leipzig fest verankert und hervorragend ausgebaut, sagt Professor Christoph Josten. „Die hohe Exzellenz und Leistungsfähigkeit haben er und das Team des Instituts seit Jahresbeginn täglich neu bewiesen und damit wesentlich dazu beigetragen, das Pandemiegeschehen hier in Leipzig gut kontrollieren zu können“, so der UKL-Vorstand.

PCR-Test frühzeitig eingesetzt

In der UKL-Virologie wurde der Sars-CoV-2-Test (PCR) bereits Ende Januar 2020 eingesetzt. Damit waren die Leipziger nach der Berliner Charité mit die ersten, die einen Test durchführten und so Sicherheit bei der Frage nach möglichen Infektionen bieten konnten. In den folgenden Monaten wurde das Institut zum Epizentrum der Pandemiekontrolle, indem auch durch schnell erweiterte Kapazitäten rund um die Uhr an sieben Tagen in der Woche Proben untersucht und ausgewertet wurden.

Ein Vierteljahrhundert am UKL

Uwe Gerd Liebert studierte in Düsseldorf, Manchester, London und New York, promovierte und habilitierte in Düsseldorf und Würzburg. 1995 wechselte er nach Leipzig. „Ich bin stolz auf das heute gut aufgestellte Institut mit hoch engagierten Mitarbeitern, die nicht nur in den letzten Monaten Großartiges geleistet haben“, so der Facharzt für Mikrobiologie und Infektionsepidemiologie.

Verfahren zur Nachfolge läuft

Lieberts Stelle ist bereits ausgeschrieben; das Besetzungsverfahren läuft. Die kommissarische Nachfolge übernimmt ab 1. Oktober für die Krankenversorgung Dr. Corinna Pietsch, für Lehre und Forschung Professor Christian Jassoy.

