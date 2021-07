Leipzig

Im vergangenen Jahrzehnt wuchs Leipzig fast ungebremst. Zwischen 2010 und 2019 stieg die Einwohnerzahl an der Pleiße dank vieler Freiräume und leerer Wohnungen um fast 100.000 Menschen an (+15 Prozent). Zuletzt schwächte sich das Wachstum allerdings spürbar ab – vor allem seit Beginn der Corona-Ausbreitung. Wie eine vergleichende Untersuchung nun zeigt, bleibt die Messestadt dabei trotzdem aber noch eher dynamisch. Viele bundesdeutsche Großstädte schrumpften im ersten Jahr der Pandemie, Leipzig ist eine von wenigen Ausnahmen.

Für ihre Analyse haben sich die Forscher des Leipziger Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung (UFZ) die Entwicklung in den 15 bevölkerungsreichsten deutschen Städten genauer anschaut und dabei ein eher negatives Gesamtbild ausgemacht. Während die Metropolen 2017, 2018 und 2019 im Schnitt noch wuchsen, stand im ersten Corona-Jahr dann ein Minus vor dem Trend. Dasselbe ließ sich auch anderswo ausmachen: In der gesamten Republik gab es 2020 erstmals seit 2011 kein Bevölkerungswachstum mehr.

Kaum Mobilität – dafür Übersterblichkeit und Geburtendefizit

Die Gründe dafür liegen einerseits in der durch weltweite Schutz-Maßnahmen erheblich gebremsten Mobilität und Wanderung, andererseits aber auch im Rückgang von Geburten bei gleichzeitiger Übersterblichkeit in Folge schwerer Covid-19-Verläufe. Am stärksten bekam diese Entwicklung zuletzt Stuttgart zu spüren, das nach Jahren im Aufwärtstrend 2020 um 6000 Einwohnerinnen und Einwohner (-1 Prozent) schrumpfte. Aber auch in Dresden, Hannover, Köln und fünf weiteren deutschen Metropolen nahm die Bevölkerung zuletzt ab. In Sachsens Landeshauptstadt starben beispielsweise deutlich mehr Menschen als geboren wurden (-322) und verließen mehr die Stadt als hinzogen (-724). 2019 war das jeweils noch genau anders herum gewesen.

Zu den wenigen wachsenden Großstädte der Pandemiemonate in der Studie zählen insbesondere Leipzig, Hamburg und München. Die Messestadt gewann 2020 etwa 3700 Einwohnerinnen und Einwohner dazu – ein Plus von 0,6 Prozent. Das ist der größte Sprung von allen vom UFZ ausgewerteten Kommunen.

Leipzig im Vergleich noch preiswerter als West-Metropolen

„Die Attraktivität von Leipzig hält weiter an“, sagt Studienleiter Professor Dieter Rink. Das liege vor allem daran, weil die Messestadt im bundesweiten Metropolen-Vergleich immer noch preiswerter sei. „Außerdem gibt es hier noch einen etwas höheren Leerstand – auch wenn die genauen Zahlen etwas umstritten sind. In München, Hamburg, Köln oder Berlin liegt der Leerstand inzwischen im Nullkomma-Prozentbereich. Leipzig hat da immerhin noch etwa zwei Prozent marktaktiven Leerstand zu bieten“, so Rink weiter.

Was nicht in der Studie steht, weil dort nur die 15 großen Metropolen im Fokus waren: Im Vergleich der 13 ostdeutschen Großstädte lief Leipzig zuletzt eine andere sogar noch den Wachstums-Rang ab. In Potsdam kamen 2020 insgesamt 1700 Einwohner dazu, ein Plus von knapp einem Prozent. Ebenfalls leicht hinzugewonnen in der Pandemie hat als Dritte im Bunde auch Rostock (0,1 Prozent). Alle anderen ostdeutschen Großstädte schrumpften seit Beginn 2020.

Bleibt Migration ein Wachstumsmotor?

Wie geht es künftig weiter? Auch darüber haben sich die UFZ-Forscher Gedanken gemacht. 2021 könnte ähnliche Effekte auf die Stadtentwicklung haben, wie das vergangene Pandemie-Jahr. Für die Zeit danach sehen manche Experten bereits wieder bundesdeutsche Zuzüge wie 2008 nach der Finanzkrise voraus. Damals suchten viele Menschen aus den besonders schwer getroffenen Ländern Südeuropas im Norden nach Perspektiven.

„Bei der Frage der Migration als künftigem Wachstumsmotor bin ich noch skeptisch“, sagt allerdings Professor Rink. Denn unter anderem träfen die Zuwandernden künftig in Deutschland auf veränderte Wohnungsmärkte. „2011 hatte Leipzig och eine Leerstandsquote von zwölf Prozent. Zudem muss man sich auch die Angebotsmieten anschauen, die es inzwischen in der Stadt gibt – auch da sind wir jetzt bei durchschnittlich schon etwa sieben Euro angelangt.“

Von Matthias Puppe