Leipzig

Vom 21. Februar bis zum 4. März starten die Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) Vorbereitungen für den ab Oktober anstehenden großen Umbau der Waldstraße. Dafür werden ab Montag die Gleise in der Jahnallee in Höhe des Waldplatzes instand gesetzt. Um die Arbeiten durchführen zu können, ist während der gesamten Bauzeit eine Straßenbahnsperrung notwendig. Die Straßenbahnlinien 3, 7, 8 und 15 fahren deshalb eine Umleitung über Westplatz und Felsenkeller. Die Straßenbahnlinie 4 verkehrt wie gewohnt. Die Haltestelle Straßenbahnhof Angerbrücke wird ersatzweise in der Zschocherschen Straße an der Bushaltestelle der Linie 74 bedient. Die Linien 2 und 8 verkehren im Bauzeitraum montags bis samstags nur im 20-Minuten-Takt und die Linie 14 fährt im 15-Minuten-Takt.

Außerdem gibt es Einschränkungen für den Auto- und Busverkehr. Denn die Kreuzung Jahnallee/Waldplatz/Friedrich-Ebert-Straße ist über den gesamten Zeitraum gesperrt. Das Rechtsabbiegen stadteinwärts auf der Jahnallee in die Friedrich-Ebert-Straße bleibt weiter möglich. Auch auf der Jahnallee aus Richtung Stadt kommend, bleibt die Waldstraße frei, genau so wie das Rechtsabbiegen aus der Max-Planck-Straße auf die Jahnallee. Die Umleitungen in beiden Richtungen führen über Goerdelerring, Käthe-Kollwitz- und Marschnerstraße. Die Buslinie 131 verkehrt ebenfalls mit einer örtlichen Umleitung.

Von Andreas Tappert