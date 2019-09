Leipzigs Wasserwerke feiern Richtfest für Laborneubau in Probstheida

Leipzig

Großer Andrang herrschte gestern auf dem Wasserwerke-Areal an der Straße am Wasserwerk in Probstheida: Rund fünf Monate nach dem Baustart hat das Unternehmen dort Richtfest für seinen Laborneubau gefeiert. Bis Mitte 2020 entsteht auf der Wasserversorgungsanlage für rund fünf Millionen Euro ein modernes Analyse- und Messzentrum. „Der Neubau ist ein weiterer wichtiger Meilenstein zur Sicherung der verlässlichen Trinkwasserversorgung in Leipzig und der Region in der Zukunft“, betonte Heiko Rosenthal ( Linkspartei), Leipzigs Bürgermeister für Umwelt, Ordnung, Sport und zugleich Aufsichtsratsvorsitzender Wasserwerke.

Das neue Laborgebäude soll Messungen effizienter machen, mit denen das Unternehmen die Qualität des Leipziger Trinkwassers sicherstellt. Pro Jahr untersuchen die Mitarbeiter der Wasserwerke rund 8000 Trinkwasserproben allein im eigenen Netz. Mit dem Laborneubau stelle sich das Unternehmen aber auch auf wachsende Anforderungen an eine moderne Trinkwasseranalytik ein. „Normen und gesetzliche Vorgaben schreiben genau vor, welche Parameter wie zu untersuchen sind“, erklärte der Leiter des Betriebslabors Heiko Schulze. „Die Messtechnik wird dabei immer empfindlicher; ebenso wachsen die Ansprüche und das Informationsbedürfnis der Kunden.“

„ Leipzigs Trinkwasser hat sehr gute Qualität“

Nach dem Richtfest sollen auf der Baustelle Arbeiten starten, die das Gebäude vor dem Winter durch Dach, Türen und Fenster gegen Witterungseinflüsse verschließen. Zudem beginnen die Vorbereitungen für den Einbau der Labormöbel. Der Einzug in das Gebäude ist für Mitte 2020 geplant.

Der Laborneubau ist eines der maßgeblichen Investitionsprojekte, das die kommunalen Wasserwerke in diesem und dem kommenden Jahr durchführen. Allein 2019 fließen rund 80 Millionen Euro in den Erhalt, die Modernisierung und den Ausbau der wassertechnischen Anlagen und Netze – und damit in deren Zukunftsfestigkeit.

„Das Leipziger Trinkwasser hat von Natur aus eine sehr gute Qualität“, erklärte der technische Geschäftsführer, Ulrich Meyer. „Es wird maßgeblich beeinflusst durch die positiven Effekte des Ökolandbaus, den wir mit unserem Wassergut Canitz betreiben.“ Die strenge und engmaschige Beprobung des Wassers unter modernen und zeitgemäßen labortechnischen Bedingungen sei auch über den vorsorgenden Ressourcenschutz hinaus eine wichtige Prämisse. „Ohne Wasser geht nichts – das haben wir in diesem Sommer wieder gespürt. Wir haben für die Menschen im Ballungsraum Leipzig auch an den Tagen mit extremen Spitzenverbräuchen nicht nur mengenmäßig die Versorgung jederzeit sichergestellt, sondern auch qualitativ“, betonte Meyer. Der Laborneubau werde helfen, dass dies auch in Zukunft so bleibt.

