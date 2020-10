Leipzigs Wildkatzen vermehren sich im Auwald

Leipzig

Im vorigen Jahrhundert galten sie als ausgestorben in Sachsen. 2011 wurden sie zunächst im Vogtland, dann 2015 auch im Leipziger Auwald wieder nachgewiesen: Felis silvestris, die Wildkatzen. Erst Ende Mai tappte ein Tier in eine Fotofalle am Auwaldkran, an dem Wissenschaftler des Deutschen Zentrums für integrative Biodiversitätsforschung Halle-Jena-Leipzig (iDiv) den Wald und seine Veränderungen untersuchen.

Acht bis zehn Tiere nachweisbar

„Acht bis zehn verschiedene Tiere lassen sich im Auwald genetisch nachweisen“, erzählt Almut Gaisbauer. Die diplomierte Landschaftsökologin arbeitet beim BUND Landesverband Sachsen, kümmert sich um die äußerst seltenen Wildkatzen.

Das Besondere an Leipzig: „Wir haben hier zwei Stammweibchen, die sich um Nachwuchs kümmern.“ Der Auwald sei bislang der einzige Ort in Sachsen, an dem die Tiere sich vermehrten, die Reproduktion nachweisbar sei. Die Tiere setzten allerdings keinen Fuß raus aus dem Auwald. Gaisbauer: „Sie gehen nicht mal zum Bienitz rüber.“

Dübener ohne Weibchen

Problematisch wird das dann, wenn so gar kein frisches Genmaterial mehr nach Leipzig findet. „Wir hatten mal zwei Männchen in der Dübener Heide, aber die sind wieder abgezogen, fanden kein Weibchen“, erzählt sie. Nach Leipzig seien sie nachweislich aber auch nicht gekommen. Der BUND will deshalb bundesweit Wälder verbinden, Trassen und Übergänge für die Katzen bilden, ein Rettungsnetz knüpfen.

Eine Wildkatze auf der Pirsch. Quelle: dpa

Vor Kurzem erst unterschrieben der Landesverband und Sachsenforst eine Vereinbarung zur Kooperation rund um die Wildkatzen. Forstdirektor Andreas Padberg: „Sie verfestigt im Grunde, was wir seit fast fünf Jahren schon machen.“ Es gehe darum, Informationen zu den Vorkommen auszutauschen, ihre Habitate zu schützen und beispielsweise Hochstubben stehen zu lassen.

Totholz für Tiere

Denn die Tiere benötigten Totholz für ihre Höhlen. In der Nordwestaue gebe es inzwischen 123 ausgewiesene Totholzbaumgruppen, die in der Tiefe des Waldes gelegen gezielt dem Verfall überlassen blieben. Das diene auch den Wildkatzen. Padberg: „Mit 45 Kubikmeter Totholz je Hektar liegt die Nordwestaue dabei sachsenweit ganz vorn.“

Wildkatzen helfen: Andreas Padberg (mit Hund Cato) und Almut Gaisbauer im Garten des Forstamtes Leipzig. Quelle: André Kempner

Wiesen für die Jagd

Für die Jagd der Tiere wichtig seien auch Flachlandmähwiesen, die es ebenso im und am Auwald gebe und die nachhaltig gepflegt würden – auch mit Helfern des BUND. Gaisbauer: „Wir hatten im Vorjahr eine Aktion, bei der wir halfen, einen Waldrand zu pflegen.“ In diesem Jahr habe eine ähnliche Aktion allerdings coronabedingt ausfallen müssen.

Holztore oder -pfosten

Noch etwas rumprobieren müssten sie bei den Femeln, gesteht Padberg. Die mausreichen Lichtungen seien natürlich ein bevorzugtes Jagdgebiet für Wildkatzen, aber ohne Umzäunung könnten dort wegen der Wildschweine und Rehe keine Jungbäume angepflanzt werden. Gaisbauer: „Die Katzen können mir ihren Pfoten leicht in dem Zaunmaterial hängen blieben, verenden dann jämmerlich.“ Holzpfähle zum Übersteigen zu setzen sei eine Möglichkeit, so Padberg, Gaisbauer hofft auf spezielle Holztore für die Katzen. Die würden allerdings auch gerne von Wildschweinen untergraben, räumt sie ein. „Da suchen wir noch nach der besten Lösung.“

