Leipzigs Wohnungsmarkt ist nicht so angespannt, wie das mitunter von der Politik herbeigeredet wird. Diese These untermauerten die hiesigen Wohnungsgenossenschaften bei einer Pressekonferenz am Donnerstag mit vielen Zahlen. Vor zehn Jahren hätten die Haushalte noch durchschnittlich 35 Prozent ihres Einkommens für die Warmmiete aufbringen müssen, erläuterte zum Beispiel Nelly Keding von der Lipsia. „Nach den offiziellen Zahlen aus dem Rathaus waren es im vergangenen Jahr nur noch 29 Prozent.“

Nebenkosten steigen stärker als Miete

Damit die Mieten in Leipzig auch künftig günstig bleiben, brauche es andere Ansätze in der Politik, so Wolf-Rüdiger Kliebes von der VLW. „Alle Entscheidungen der Stadt sollten vorab nicht nur darauf geprüft werden, ob sie genug zum Klimaschutz beitragen. Sondern auch darauf, ob sie die Wohnkosten in die Höhe treiben.“ Laut Jörg Keim von Leipzigs größter Wohnungsgenossenschaft Kontakt haben sich die Kaltmieten in den letzten 20 Jahren etwa gleichauf mit der allgemeinen Inflation erhöht. Deutlich stärker gestiegen seien jedoch die Ausgaben für Heizung, Wasser, Gas und Strom. Auch bei den Baukosten gehe es steil bergauf. „Wir brauchen keine Mietpreisbremse, sondern eine Baukostenbremse“, sagte er.

So sehen die Mieten bei den Genossenschaften aus Die sechs großen Leipziger Genossenschaften haben zusammen einen Anteil von 16 Prozent am Wohnungsmarkt der Messestadt. Ihren Leerstand geben die BGL, Kontakt, Lipsia, Unitas, VLW und Wogetra mit insgesamt 7,1 Prozent an. Bei 48.200 Wohnungen sind das mehr als 3400 Wohnungen im Stadtgebiet. Die Kaltmiete heißt bei den Genossenschaften Nutzungsgebühr. Sie liegt aktuell bei durchschnittlich 5,24 Euro pro Quadratmeter. Das ist fast ein Euro weniger als das stadtweite Mittel von 6,20 Euro. Bei fast 6000 Genossenschaftshaushalten in Leipzig kostet die Nutzungsgebühr noch weniger als 4,50 Euro. Teurer sind die Angebotsmieten für freie Wohnungen. Diese werden für durchschnittlich 5,97 Euro kalt pro Quadratmeter offeriert, bei Neubauten für 9,68 Euro, teilten die sechs Genossenschaften am Donnerstag mit. Im bundesweiten Vergleich seien das alles sehr niedrige Preise.

Die sechs größten Genossenschaften (zusammen 48.200 Wohnungen in Leipzig) legten ein gemeinsames Vier-Punkte-Programm zur langfristigen Sicherung bezahlbaren Wohnens in der Messestadt vor. Darüber wollten sie mit Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) und anderen Teilnehmern im lokalen „Bündnis für bezahlbares Wohnen“ sprechen und alsbald zu Verbindlichen Beschlüssen kommen. Konkret geht es um die folgenden Forderungen:

In Grünau ziehen gerade Mieter in 204 Wohnungen ein, die die Genossenschaft Kontakt in einem Plattenbau-Ensemble An der Kotsche in verschiedenen Preiskategorien frisch saniert hat. Quelle: Jens Rometsch

1) Wohnkosten senken

Die Stadt Leipzig soll ihre Praxis überdenken, mit den Gewinnen der Stadtwerke und Wasserwerke den öffentlichen Nahverkehr zu subventionieren. Dabei gehe es um 80 bis 100 Millionen Euro im Jahr, die im Wesentlichen von Mietern stammten. Auch bei den Grundsteuern und etlichen Verwaltungsentscheidungen habe die Kommune große Spielräume, um die Wohnkosten in Leipzig zu senken. „Es kann nicht sein, dass die Genehmigung für einen Neubau in Paunsdorf so lange dauert und dann statt acht Geschossen nur sieben zulässig sind“, kritisierte Kontakt-Vorstand Keim.

2) Andere Förderpolitik

Die aktuellen sächsischen Förderprogramme seien so konstruiert, dass sie in Leipzig fast nur den Neubau von Sozialwohnungen (mit Kaltmiete von 6,50 Euro) unterstützen. Das gehe am Kernproblem des hiesigen Marktes vorbei, so VLW-Vorstand Kliebes. In Leipzig müssten in den nächsten Jahren Tausende Wohnungen saniert werden, die aktuell noch sehr günstige Kaltmieten von 4,50 bis 5,00 Euro aufweisen. Um die Kosten dafür wieder einzuspielen, wären ohne Förderung drastische Mietsteigerungen unumgänglich. „Ein Teil der Förderung muss für Alt- oder Plattenbauten nutzbar werden. Sonst bekommen wir ein echtes soziales Problem.“

3) Quartiersentwicklung

Statt in citynahen Lagen noch die letzte Lücke zu bebauen, sollten alle Mittel für die Quartiersentwicklung in bisher benachteiligte Stadtteile fließen. Dadurch könnte sich die Wohnraum-Nachfrage besser verteilen und „Druck von den überlaufenden Gebieten“ wie Musikviertel oder Südvorstadt genommen werden, meinte Keding. Etwa in Thekla, Mockau, Sellerhausen, Wahren, Schönefeld oder Kleinzschocher gebe es noch jede Menge Freiräume, deren Nutzung die Stadt unterstützen solle. „Um die Pläne für ein großes Wohnquartier in Heiterblick ist es in den letzten zwei Jahren leider wieder sehr still geworden“, sagte Keim.

4) Bedürftigen helfen

Die Stadt Leipzig soll ihre niederschwelligen Angebote zur Unterstützung von Menschen in sozialen Notlagen deutlich erweitern. Die Betreuungszeit durch offizielle Vertreter des Sozialamtes liege oft nur bei 1,5 bis zwei Stunden im Monat, berichtete Keding. „Das reicht für Menschen mit schwierigem Zugang auf dem Wohnungsmarkt nicht aus.“ Alle Genossenschaften seien sozial sehr engagiert. „Allein bei der Lipsia kümmern sich ständig zwei Frauen intensiv um solche Fälle.“ Dennoch könnten viel mehr Leipziger, die aus Notlagen kommen, eine günstige Genossenschaftswohnung beziehen – wenn das Rathaus das Sozialmanagement ausbaut.

Von Jens Rometsch