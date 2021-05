Wenn kleine Vermieter vom Markt verschwinden und große Wohnungsgesellschaften dominieren, wird es für Mieter schwieriger. Haus & Grund-Präsident René Hobusch sieht das durch die Fusion von Vonovia und Deutsche Wohnen bestätigt – und will ein Gegensteuern der Politik.

René Hobusch vertritt die Interessen der vielen kleinen Vermieter in Sachsen. In Leipzig tritt er für die FDP bei der kommenden Bundestagswahl an. Quelle: André Kempner