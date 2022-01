Leipzig

Was bringt das neue Jahr für den Leipziger Wohnungs- und Immobilienmarkt? Die LVZ bat drei ausgewiesene Fachleute zum Gespräch über die aktuelle Lage, Zukunftsaussichten und jüngste Entwicklungen. Die Zeit der dramatischen Preissteigerungen ist erst mal vorbei, meinten übereinstimmend Kerry Brauer (Direktorin der Staatlichen Studienakademie Leipzig mit einem Ausbildungsschwerpunkt im Bereich Immobilienwirtschaft), Marco Hoffmann (Vorstand der Leipziger Real Estate Pilote AG, betreibt die umfassendste Immobiliendatenbank im deutschsprachigen Raum) sowie Timo Pinder (Chef von PISA Immobilien Leipzig, eines der größten Wohnungsmakler- und Beratungsunternehmen Mitteldeutschlands).

Werden die Wohnungsmieten in Leipzig 2022 weiter steigen?

Kerry Brauer: Als Wissenschaftlerin halte ich nicht viel vom Blick in die Glaskugel. Aber nach aller Erfahrung dürfte sich die Entwicklungslinie der letzten Jahre fortsetzen. Dabei gab es einen ganz klaren Trend: Der Anstieg der Kaltmieten in Leipzig flacht immer mehr ab. Im Neubau-Bereich und bei Erstbezug nach Sanierung hatten wir 2020 beim Median (das ist genau die Mitte aller Angebote – Anmerkung der Redaktion) nur noch eine Zunahme um vier Cent – von 9,00 Euro auf 9,04 Euro pro Quadratmeter. Zum Vergleich: 2019 betrug die Zunahme bei den Angeboten der Vermieter noch 29 Cent, im Jahr davor sogar 51 Cent. Solche Sprünge sind in naher Zukunft kaum mehr zu erwarten.

Marco Hoffmann: Leipzig hat ein Plateau bei den Spitzenmieten erreicht. Diesen Trend kann ich aufgrund unserer Daten auch für 2021 bestätigen. Und er wird 2022 anhalten. Der Markt kann letztlich nur das abrufen, wozu die Bewohner einer Stadt wirtschaftlich in der Lage sind. Einige Investorenprojekte mussten deshalb ihre Mieterwartungen nach unten korrigieren. Die Spitzenwerte liegen jetzt bei zwölf Euro kalt, bei besonderen Objekten auch deutlich darüber – das aber schon lange recht stabil. Und wir reden hier nur von einem winzigen Teil der knapp 350.000 Wohnungen im Stadtgebiet.

Wie sieht es bei der großen Masse der vorhandenen Wohnungen aus?

Kerry Brauer: Auch im Bestand flacht die Preiskurve bei den Mietangeboten weiter ab. Für 2020 weist der neue Marktbericht von PISA, den wir mit einem Professoren-Team wissenschaftlich begleitet haben, einen Zuwachs um 20 Cent auf im Mittel 7,19 Euro kalt pro Quadratmeter aus. Das entspricht einem Anstieg um 2,9 Prozent, liegt also im Rahmen der üblichen Inflationsrate. 2019 ging es hingegen noch um 4,3 Prozent hinauf, 2018 sogar um 5,0 Prozent.

Timo Pinder: Offensichtlich gibt es einen engen Zusammenhang zwischen Bevölkerungswachstum und Mietenentwicklung. In den Zeiten, als Leipzig massiv an Einwohnern zulegte, legten auch die Mieten kräftig zu. Ein wesentlicher Grund, dass viele junge Leute aus ganz Deutschland hergezogen sind, war ja gerade das sehr günstige Wohnungsangebot – verbunden mit Kultur und anderen Vorteilen einer Metropole. Deshalb ist Leipzig auch für Studierende nach wie vor besonders attraktiv. Mit der höheren Nachfrage sind die Angebote teurer geworden. Zuletzt hat sich der Wanderungssaldo bei nur noch 4000 bis 5000 Personen pro Jahr eingependelt. Das ist eine Größe, die der Markt gut aufnehmen kann, weil inzwischen auch viel mehr gebaut wird. Ich glaube, alles was an Neubauten jetzt noch kommt, wird im Quadratmeterpreis nicht mehr teurer werden. Es sei denn, es handelt sich um besonderen Luxus. In den Altbau-Beständen rechnen wir hingegen weiterhin mit einer Zunahme der Angebotspreise um jährlich zwei bis drei Prozent.

Welchen Einfluss hatte Corona auf die jüngste Entwicklung?

Timo Pinder: Größere Effekte durch die Pandemie sind bisher nicht erkennbar. Die Nachfrage nach freiem Wohnraum in Leipzig ist ungebrochen hoch. Allerdings ziehen weniger Mieter um, die noch einen Altvertrag mit sehr niedrigem Preisniveau haben. Den will niemand ohne Not aufgeben.

Kerry Brauer: Die tatsächlich gezahlten Bestandsmieten in Leipzig lagen laut der letzten kommunalen Bürgerumfrage im Jahr 2020 im Mittel bei 6,20 Euro pro Quadratmeter – also einen Euro unter den Angebotsmieten für freie Bestandswohnungen. Dabei ist die Zahl der Wohnungsangebote rückläufig, nicht erst seit Corona. Für den ersten mit PISA erstellten Marktbericht im Jahr 2014 konnten wir noch mehr als 28.000 Mietangebote auswerten, im vergangenen Jahr waren es nur noch gut 19.000.

Der Freistaat Sachsen will 2022 eine Mietpreisbremse für Leipzig und Dresden einführen. Welche Effekte würde das bringen?

Kerry Brauer: Ich halte die Effekte für vergleichsweise gering. Betroffen wären ohnehin nur Neuvermietungen von Bestandswohnungen ohne umfangreiche Modernisierung. Und dort, wo die Kaltmiete schon heute um mehr als zehn Prozent über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegt, gilt dafür ein Bestandsschutz. Der Unterschied zwischen den aktuellen Marktangeboten in Leipzig und den Regelungen bei einer Bremse dürfte im Durchschnitt etwa 40 Cent pro Quadratmeter ausmachen. Bei einer 50-Quadratmeter-Bestandswohnung – wenn sie denn frei wird und zur Neuvermietung kommt – sind das 20 Euro im Monat.

Die neue Bundesregierung hat große Pläne für den Wohnungssektor, will Milliarden raushauen, um die Baufertigstellungen zu vervierfachen. Wie wirkt sich das in Leipzig aus?

Marco Hoffmann: Das Ziel der Ampel-Koalition, jedes Jahr 400.000 neue Wohnungen zu schaffen, ist sehr ambitioniert. So eine Größenordnung gab es erst einmal in der Bundesrepublik – in den 1970er-Jahren. Dabei haben wir heute ganz andere Grundstückspreise sowie ganz andere Ansprüche bei Themen wie nachhaltige Baustoffe, Energieeinsparung, Brandschutz. Im Moment sind die Ankündigungen noch vage, aber ich bin wirklich sehr gespannt, wie das bei einigen Themen konkret umgesetzt werden soll. Nach wie vor haben wir einen erheblichen Stau bei der Bearbeitung von Bauanträgen. Hier und auch bei den rund eine Millionen Kaufverträgen jährlich in Deutschland sind Digitalisierungsprozesse dringend notwendig, um Kosten, vor allem auch Zeit zu sparen. Schon 2019 hatten wir uns deshalb am Bundes-Pilotprojekt eNoVA zum Bürokratieabbau beteiligt. Doch statt schlanker Strukturen und schneller Entscheidungen gab es eine Ausweitung auf weitere Ministerien. Die nächste Evolutionsstufe dieses Projektes wird wohl erst in drei Jahren erreicht werden.

Timo Pinder: Dass der Bund die Kappungsgrenze für Mieterhöhungen senken will, bestraft die sozial orientierten Vermieter. In Leipzig dürften dann bestehende Verträge binnen drei Jahren nur noch um maximal elf Prozent angehoben werden, statt wie bisher um 15 Prozent. Die Hausbesitzer, die in der Vergangenheit nur wenig oder gar nicht erhöht haben, bekommen das so nicht gedankt.

In den letzten zehn Jahren sind die Mieten in Leipzig um etwa 40 Prozent geklettert. Gibt es noch genug Offerten für Geringverdiener?

Timo Pinder: Man muss auch sehen, dass die Mieten davor 15 Jahre lang praktisch unverändert geblieben sind. Die Einheimischen waren es gewohnt, dass man wegen der extrem hohen Leerstände in jedem Stadtteil für 4,50 bis fünf Euro auf den Quadratmeter schöne Räume finden konnte. Doch das war bundesweit eine Ausnahmesituation. Der sprunghafte Anstieg in der letzten Dekade bedeutete zum großen Teil ein Nachholen gegenüber anderen Metropolen. Trotzdem hat er viele Menschen in Leipzig verunsichert, weil sie Mieterhöhungen bis dahin gar nicht kannten. Aus Sicht von München, Düsseldorf, Berlin haben wir nach wie vor ein sehr gutes, großes und preisgünstiges Angebot. Und einen hohen Standard bei der Ausstattung oder der denkmalgerechten Sanierung.

Kerry Brauer: In Leipzig sind nicht die Mieten zu hoch, sondern die Einkommen zu niedrig. Zum Glück hat sich das Verhältnis zuletzt gebessert. Laut der offiziellen Statistik aus dem Rathaus lag die gesamte Wohnkostenbelastung – also die Warmmiete – vor zehn Jahren noch bei 35 Prozent des Haushaltseinkommens, durch die gestiegenen Einkommen waren es 2020 nur noch 29 Prozent. Das ist weniger als in den meisten anderen Großstädten. Allerdings bleiben Geringverdiener dabei überproportional stark belastet, teilweise mit mehr als 40 Prozent. Wer in Leipzig als Pflegekraft oder im Logistikbereich arbeitet, hat es oft nicht leicht, das Geld für seine Wohnung aufzubringen. Aber die Stadt hat das Problem erkannt, lässt zum Beispiel Tausende Sozialwohnungen errichten.

Etliche Sozialwohnungen sollen auch in völlig neuen Stadtvierteln auf früheren Bahnflächen entstehen. Brauchen wir die überhaupt noch, wenn Leipzig nicht mehr so stark wächst?

Marco Hoffmann: Unbedingt, denn langfristig wäre nichts gefährlicher für das bezahlbare Wohnen als ein Angebotsmangel. Genau hier könnten die vom Bund angekündigten Milliarden auf fruchtbaren Boden fallen. Ohne Förderung sind erschwingliche Mieten für Geringverdiener bei den heutigen Bau- und Immobilienpreisen nicht mehr machbar. Sicher sind hier noch Fragen offen. So ist schwer einzusehen, dass Mieter auch dann noch hohe Förderungen bekommen sollen, wenn sie zum Beispiel als Studierende eingezogen sind und später ein gutes Einkommen haben. Andererseits wird die geförderte Miete von 6,50 Euro kalt für manche Familien trotzdem zu hoch sein. Doch wenn sich die richtigen Leute an einen Tisch setzen und ehrlich über die Probleme reden, werden sich Lösungen finden lassen.

Die Immobilienpreise haben sich in den letzten zehn Jahren verdoppelt. Können Sie den Leipzigern noch ehrlichen Herzens raten, sich für über 5000 Euro pro Quadratmeter Wohneigentum zuzulegen?

Marco Hoffmann: Dieser Anstieg hatte seine Ursache in der Niedrigzinspolitik der EU. Weil sonst Negativzinsen drohen, drängt extrem viel Kapital auf den Immobilienmarkt. Hier sind die Margen zwar auch gesunken, aber für die Versorgungswerke oder Fonds ist es immer noch besser als gar nichts. Die Spitzenpreise in Leipzig erreichen inzwischen 13.500 Euro pro Quadratmeter. Aber das sind einzelne Penthouse-Träume mit unverbaubarem Blick auf den Clara-Zetkin-Park oder das Rosental. Der Kauf einer Wohnung oder eines Hauses zur Eigennutzung ist immer eine Langfrist-Entscheidung. Sie muss zur individuellen Situation der Käufer passen. Wenn sich eine Familie den Kredit beziehungsweise die entsprechenden Monatsraten gut leisten kann, würde ich in Leipzig absolut zuraten.

Timo Pinder: 5000 bis 6000 Euro entspricht dem aktuellen Durchschnitt im Neubau – mit perfekter Ausstattung. Wenn es kein Erstbezug sein muss, lässt sich eine schöne Eigentumswohnung auch zur Hälfte dieses Preises finden. Doch das sind alles nur Durchschnittswerte, es kommt immer konkret aufs einzelne Gebäude und dessen Lage an. Jede dritte Wohnung in Leipzig wird mittlerweile von Einheimischen erworben, was ich sehr positiv finde. Denn die Eigentumsquote liegt mit 17 Prozent noch sehr niedrig. Mehr bedeutet da mehr soziale Sicherheit. Dass die Preise auf absehbare Zeit noch mal deutlich fallen wie in den 1990er-Jahren kann ich mir nicht vorstellen. Dies wäre nur denkbar, wenn Leipzig sehr viele Einwohner verliert, wofür überhaupt nichts spricht. Im Gegenteil hat der Oberbürgermeister unlängst vorgerechnet, wo demnächst weitere 15.000 Jobs entstehen sollen.

Teilen Sie diesen Optimismus auch ohne Glaskugel, Frau Professorin?

Kerry Brauer: Als gebürtige Leipzigerin freue ich mich natürlich sehr, wie toll sich die Stadt herausgemacht hat - nicht nur bei den Bauwerken, auch bei den Seen ringsum oder in der Kultur. Wer hier Wohneigentum solide finanzieren kann, findet sicher die richtige Adresse. Bezogen auf den Immobilienmarkt waren wir nach der Wende erst Boomtown, dann Downtown – jetzt sind wir zur Normal-Town geworden. Für einen Kauf sollte man aber nicht knapp kalkulieren müssen, weil damit die Risiken steigen. Um sich langfristig eine bezahlbare Wohnung zu sichern, finde ich das Genossenschaftsmodell als Alternative geradezu ideal. Dort braucht man nur wenig Startkapital, kann über das Eigentum mitbestimmen und die Gewinne nutzen allen Mitgliedern solidarisch. In Leipzig haben wir große, traditionsreiche Wohnungsgenossenschaften, aber es entstehen auch kleine, junge Unternehmen.

