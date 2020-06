Leipzig

Keine Gäste, keine Jubiläumsparty: Das 15-jährige Bestehen des Gourmetrestaurants Falco fiel der Corona-Pause zum Opfer und wird wohl nur in der Chronik gewürdigt. Jedenfalls war es im Mai 2005, als der gebürtige Schwarzwälder Peter Maria Schnurr in der 27. Etage des Westin-Hotels an den Start ging. Gleich im ersten Jahr feierte ihn der „ Gault Millau“ als „Entdeckung des Jahres“, im folgenden Jahr kam der erste Stern, 2008 der zweite. 2016 wurde er „Koch des Jahres“. Im Kampf um den dritten Michelin-Stern hat der 50-Jährige niemals locker gelassen, aber mittlerweile glaubt er: „Das ist ein Politikum. Hätten wir unseren Laden in München, Nürnberg, Köln oder Bonn, hätten wir längst drei Sterne.“

Hohe Promi-Dichte

Egal. Der Patron will sich nicht frustrieren lassen. Der Laden gehört Schnurr übrigens nicht, sondern er ist von Anfang an Angestellter des Hotels The Westin. Die Meriten sind eine Sache, zufriedene Gäste jeden Abend eine andere. Und da kann Schnurr illustre Namen aufzählen: Brad Pitt und George Clooney haben bei ihm gegessen, Formel-Eins-Fahrer Nico Rosberg und Filmproduzent Nico Hoffmann, der Dalai Lama und die Klitschkos, Sophia und Simone Thomalla, Boris und Barbara Becker. Rammstein war jetzt fürs Pfingstwochenende angekündigt, aber daraus wurde natürlich nichts. Der gesamte Küchengang ist vollgeschrieben und -gemalt mit Widmungen und Danksagungen. Promis bringen den Glamourfaktor und weitere Bekanntheit, genauso wie die TV-Shows, in denen Schnurr angetreten ist: Viermal hat er bei „Kitchen Impossible“ Können und Kante gezeigt, vergangenes Jahr war er Juror bei „Top Chef“ mit Eckart Witzigmann.

Anzeige

Zur Galerie Momente und Erinnerungen aus 15 Jahren Falco

Fährt Maserati und wohnt zur Miete

Aber wichtig sind ihm vor allem die gänzlich unprominenten Leute, die aus ganz Mitteldeutschland kommen. Denn das sind 80 Prozent seiner Gäste. „Gerade hatten wir zwei Leute hier, die sich so wohlgefühlt haben, dass sie zusammen 6800 Euro dagelassen haben. Das macht richtig Spaß. Wir sind kein Promilokal, wollen nicht das Borchardt’s von Leipzig sein“, versichert Sachsens bester Koch. Er selbst lässt schon mal ein bisschen den Star rausblitzen, wenn er mit seinem Maserati durch die Stadt düst, eine knallgelbe Lederjacke trägt oder Sneakers, die es auf der Welt nur hundert Mal gibt. Andererseits wohnt er mit Frau und Tochter zur Miete im Waldstraßenviertel, trägt keine Luxusuhr, nicht mal einen Ehering. Auf seiner Kochjacke fehlen die Sterne. Und schon gar nicht trägt er einen extravagant geflochtenen oder in Mustern rasierten Bart. Solche Leute, findet er, sollten lieber mehr Zeit auf ihre Arbeit verwenden.

Weitere LVZ+ Artikel

Einst „harte Sau“, nun Häuptling mit Teamgeist

Zwei Sterne in Leipzig, das verbindet man automatisch mit „Falco“ und „Schnurr“. Tatsächlich gehören 20 Leute zum Team. Die Sterne gibt es ausdrücklich für das Gesamtpaket von Küche, Service und Ambiente bis hin zum Geschirr. Manche von Schnurrs Köchen sind weggegangen und haben ein eigenes Lokal eröffnet, wie „The Taste“-Siegerin Lisa Angermann und Andreas Reinke. Andere wie Souschef Daniel Kreßner stehen schon zehn Jahre an der Seite des Chefs, der als Häuptling die Richtung vorgibt. Früher sei er „eine harte Sau“ gewesen, räumt Schnurr ein. So wie er es selbst erlebt hat: „Die Chefs waren Götter, vor denen man kuschte und 14 bis 15 Stunden arbeitete.“ Im Laufe der Jahre sei er aber menschlich gereift.

Bekenntnis zur Bratwurst

Auch eine Spitzenküche ist letztlich nur eine Küche, in der von Mittag bis Mitternacht gearbeitet wird, bei 150 Grad am Herd. „Zwei-Sterne-Küche ist ein hartes Brot. Man kann in der Gastronomie auf andere Weise viel schneller viel mehr Geld verdienen“, sagt Schnurr. Er selbst will es nicht anders: „Ich liebe Bratwurst, aber ich habe keine Lust, sie beruflich zu machen.“ Inspirationen holt er sich in aller Welt, bei Reisen mit seiner Familie nach Paris oder Kapstadt, Los Angeles, Marrakesch oder Miami, an die Côte d’Azur oder nach Singapur. Und da eher auf der Straße als in der Sterne-Gastronomie.

Alt werden will er in Leipzig nicht

Wird es in Leipzig weitere 15 Jahre Falco mit Patron Schnurr geben? „Auf die nächsten fünf Jahre lege ich mich gern fest, aber in Rente gehe ich in Leipzig zu hundert Prozent nicht!“, stellt er klar. Wenn die jetzt 13-jährige Tochter mal auf eigenen Füßen steht, gibt es für Schnurr und seine Frau keinen Grund mehr, in Deutschland alt zu werden. Wohin es dann gehen soll, steht noch nicht fest, nur irgendwo in den Süden, in die Wärme.

Von Kerstin Decker