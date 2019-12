Leipzigs beste Marketing-Ideen prämiert

Leipzig

Ein Hauch von Oscar-Preisverleihung wehte durch den „Weißen Saal“ der Kongreßhalle am Zoo, als zum 22. Mal der Marketingpreis Leipzig verliehen wurde. Neu an der 2019er-Auflage: Aus den 25 Bewerbern waren bereits drei Nominierte pro Kategorie benannt. Sie durften sich am Montag jeweils in einem 60-Sekunden-Sprint vorstellen.

Top-Ideen im Schnelldurchlauf

Also wurde ein dreimal dreifaches Ideenfeuerwerk gezündet: Die Radeberger Gruppe (Ur-Krostitzer) erzählt über „Wahre Helden“. Die Autowerkstatt Schneider berät Kunden per Video über unerwartet anstehende Reparaturen. Der Softwareentwickler BAPP GmbH hat eine App entwickelt, mit der Bauabläufe optimiert werden können. tex-lock, Hersteller von textilen Fahrrad-Schlössern, machte durch außergewöhnliches Design von sich reden… Weil tatsächlich keiner wusste, wer von den insgesamt neun Nominierten den Spitzenplatz belegt hatte, war ein unterdrücktes Juchzen hörbar, sobald die Reden der Laudatoren in eine bestimmte Richtung wiesen. Dann also die Siegerehrung mit Händeschütteln und Fotos, Preis und Blumen.

Mit Charly Sheen für Basketball geworben

Der mit 2000 Euro dotierte Preis „Bester Marketing-Newcomer“, gestiftet vom Baufachhandel Rothkegel, ging an „2 Lions Media Consult GmbH“. Die Agentur hatte durch eine Video-Kampagne mit dem berühmten US-Serienstar Charly Sheen eine Kommunikationsoffensive für den Mitteldeutschen Basketball Club (MBC) gestartet und so dafür gesorgt, dass dessen Event in der Arena nahezu ausverkauft war.

Mit Handwerk zum Erfolg

Dass Marketing auch in Handwerksbetrieben zuhause ist, bewies die Lukas-Bäckerei. Den von der Handwerkskammer gemeinsam mit der ikk classic ausgeschriebenen und ebenfalls mit 2000 Euro dotierten Sonderpreis „Bestes Marketing im Handwerk“ erhielt der Betrieb für seine Marketingkampagne „Weil Leipziger Handwerk verbindet“. Sie wurde gemeinsam mit dem SC DHfK umgesetzt. „Wir wollten zeigen, dass wir nicht irgendein überregionales Franchise-Unternehmen sind, sondern ein ausschließlich Leipziger Betrieb“, so Marketing-Frau Henriette Krause. Dazu wurde ein origineller Film mit Szenen aus Hand-Ball und Hand-Werk gedreht.

Marketing aus einem Guss

Der undotierte Hauptpreis ging an die Vita 34 AG, ein in Leipzig ansässiges Unternehmen, das Nabelschnurblut einlagert und auf seinem Gebiet nicht nur Marktführer im deutschsprachigen Raum, sondern über Tochtergesellschaften und Vertriebspartner in über 20 Ländern Europas präsent ist. Innerhalb von nur einem Jahr habe das Unternehmen seinen kompletten Marken- und Kommunikationsauftritt verändert und den Unternehmensstrategien angepasst, hob Georg Donat hervor, Präsident des Marketing-Clubs.

Von Marlis Heinz