Leipzigs einzige Designhochschule ruft für Sonntag zur Mode-Demo auf

Leipzigs einzige Design-Hochschule Macromedia spielt beim 15. Festival Designers’ Openeine besondere Rolle. Als einer der acht Spots lädt sie an diesem Wochenende alle Neugierigen zum „Open Campus“ ein und veranstaltet am Sonntag sogar eine Mode-Demo durch die Nordvorstadt. Was die Besucher erwartet, erklärt Susanne Zaspel-Faupel, die Marketingleiterin für den Standort Leipzig.

Eine große Zahl junger Leute wird am Sonntag in Leipzig auf die Straße gehen, um für ein anderes Modebewusstsein zu demonstrieren. Was hat es damit auf sich?

Susanne Zaspel-Faupel: 2018 hatten wir zu den Designers’ Open erstmals einen Fashionwalk organisiert, der gut ankam. Diesmal ist Nachhaltigkeit das große Thema der Leipziger Design-Messe in der Kongresshalle. Da haben unsere Auszubildenden und Studierenden gesagt, wir wollen wieder auf die Straße – in selbstgenähten Klamotten und selbstentworfenen Kostümen, aber dabei auch eine politische Botschaft transportieren. Deshalb wurden extra Transparente angefertigt. Wir mussten die Veranstaltung sogar beim Ordnungsamt als Demonstration anmelden.

Was für politische Botschaften sind das?

Wer im Bereich der Mode-Industrie ernsthaft über Nachhaltigkeit nachdenkt, der kommt schnell zu weiteren Themen. Muss es immer Fast Fashion sein? Das T-Shirt für 2,99 Euro, das nicht lange hält und bald entsorgt wird? Wenn Kleidung so wenig Bestand hat, entwertet das auch die Arbeit der jungen Leute, die bei uns studieren oder eine Ausbildung absolvieren. Weitere Themen sind Gendergerechtigkeit – also Kleidungsstücke, die jedes Geschlecht tragen kann, Rassismus in bestimmten Styles oder Frisuren, Umweltschutz durch kluge Materialwahl oder wie Mode das kulturelle Erbe nutzen kann, ohne es zu zerstören: wie die prächtigen Stickereien der Volksgruppen der Sorben.

Kann bei der Mode-Demo jeder mitlaufen?

Selbstverständlich! Start ist am Sonntag um 13.30 Uhr vor unserem Campus in der Nordstraße 3-15. Der Umzug führt zur Kongresshalle am Zoo, wo noch eine Performance stattfindet. Wir hoffen, dass sich viele anschließen. Nach dem Fashionwalk zurück folgen ab 15 Uhr kleinere Moden-Schauen, wir sagen dazu Defilees, auf unserer Dachterrasse im fünften Stock.

Ihr Haus firmierte bis vor wenigen Tagen noch als Vitruvius-Hochschule Leipzig. Wie kam es jetzt zu dem Namenswechsel?

Das liegt ganz einfach daran, dass wir eine staatlich-anerkannte Hochschule in privater Trägerschaft sind. Seit Kurzem gibt es bei uns einen neuen Eigentümer und deshalb den neuen Namen Macromedia – mit bundesweit sieben Standorten. Neben den bisherigen Fachrichtungen Modedesign, Gamingdesign und Development, Kommunikationsdesign sowie Design-Management können wir in Leipzig deshalb künftig auch verschiedene Management-Ausbildungen in anderen Bereichen anbieten und so weiter wachsen.

Wie viele Kommilitonen sind es aktuell?

Aktuell sind es rund 200, die in Leipzig staatlich anerkannte Abschlüsse erwerben. Das Schöne an einer Messe wie Designers’ Open ist ja, dass unsere Schützlinge hier schon zeitig ihre Ideen und Kreationen einem großen Publikum vorstellen können.

In den Fluren an der Nordstraße sind überall riesige Figuren aus Papiertüten zu sehen.

Diese Kunstwerke entstanden aus etwa 1000 Werbetüten, die noch von früheren Ausgaben der Designers’ Open übrig waren. Da sich das Logo und die Corporate Identity geändert haben, gab es dafür keine Verwendung mehr. Sie ungenutzt zu recyceln wäre nicht nachhaltig. Unsere Kommilitonen und Lehrkräfte wollten auf diese Weise zum kleinen Jubiläum im 15. Messejahr gratulieren. Im großen Saal der Kongresshalle haben sie noch eine riesige Bühne nur aus den Tüten aufgebaut.

Auch die Campusräume auf allen drei Etagen sind faszinierend ausstaffiert. Was können die Besucher am Wochenende hier erleben?

Da gibt es Inszenierungen verschiedener Mode-Kollektionen zwischen „Bach, Barock und Upcycling“ oder „Tracht und Turnschuh“, Ausstellungen zum Biosiegel, Comics und Bauhaus, Workshops zu Kalligrafie und Grafischem Naturstudium, einen Kuchenbasar und vieles mehr. Wer eigene Kleidungsstücke reparieren oder ändern will, kann das in der Nähwerkstatt erledigen lassen. Nicht nur Jugendliche dürften über das Gamelab staunen. Dort wird nicht nur bei Schwarzlicht gemütlich gezockt. Unter anderem dürfen Mutige mit einer VR-Brille virtuell über ein Brett balancieren, das oben zwischen zwei 100 Meter hohen Wolkenkratzern liegt. Nicht wenige gehen dabei sofort in die Knie. Geöffnet ist sowohl am Samstag als auch am Sonntag von 13 bis 18 Uhr.

Von Jens Rometsch