Leipzigs erster Frauen-Fotoclub stellt zum ersten Mal aus

Leipzig

In Leipzig gibt es seit einem Jahr den Female Photoclub Ost, in dem nur Berufsfotografinnen Mitglied werden dürfen. Zu seinem ersten Geburtstag präsentiert sich der Verein mit einer ersten Fotoausstellung – zu sehen ist sie ab Donnerstag in den Schaufenstern des Hotels „Innside by Melia“ in der Gottschedstraße 1 und der Bar „Jamboree“ in der Käthe-Kollwitz-Straße 11.

„Ich mag es, die Welt bunt und schön zu zeigen“

Eigentlich wollte Vereinschefin Claudia Masur schon im Dezember 2020 ihre Fotos im „Innside by Melia“-Hotel präsentieren. Doch Corona machte ihr einen Strich durch die Rechnung – die Schau musste nur eine Woche vor Ausstellungsbeginn abgesagt werden. „Wir hatten uns alle total darauf gefreut“, erzählt Masur, die den Leipziger Female Photoclub Ost gemeinsam mit Jasmin Zwick leitet. Weit mehr als 50 Gäste waren schon eingeladen und hatten ihr Kommen zugesagt – darunter Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD).

Bilder wie beim Corona-Aus im „Innside by Melia“ bekam Masur (nicht mit Leipzigs bekanntem Dirigenten Kurt Masur verwandt) anschließend öfter zu sehen. Denn sie arbeitete an dem Buch „Aus.Zeit 2020“ mit, das die Corona-Zeit in Bildern festhielt.

Masur ist ausgebildete Fotografin und studierte Diplom-Kommunikationsdesignerin, hat mehrere Jahre als Werbefotografin gearbeitet. „Ich mag es, die Welt bunt und schön zu zeigen“, sagt die Wahl-Leipzigerin, die seit sieben Jahren in der Stadt lebt. „Die Welt ist manchmal schon sehr kaputt. In der Werbung kann man dem entfliehen und sich die Welt ein wenig so machen, wie sie einem gefällt.“

„Wir wollen mehr Gleichstellung und Diversität“

Die zehn Mitglieder des Leipziger Female Photoclub Ost sind deshalb bewusst in eine Männerdomäne „eingebrochen“. Unter zehn Berufsfotografen gibt es in Deutschland nur eine Fotografin, haben sie herausgefunden. „Das verfälscht unseren Blick, weil wir dadurch nur die männliche Perspektive sehen“, findet Masur. „Das ist vielen gar nicht bewusst.“

Der Club wolle deshalb einen öffentlichen Diskurs prägen und bewirken, dass Perspektiven von Fotografinnen gezeigt werden. „Wir setzen uns dafür ein, dass die Arbeiten von Fotografinnen den Weg in die Öffentlichkeit finden und dass in Agenturen und Redaktionen ein zeitgemäßes Umdenken stattfindet, indem wir für Gleichstellung sensibilisieren und uns gemeinsam für mehr Diversität in unserer täglichen Arbeit einsetzen.“

In ihrer Ausstellung präsentieren die zehn Frauen ihre Lieblingsmotive. Am Donnerstag, 11. November, wird die Schau um 18 Uhr im „Innside by Melia“ eröffnet; unter anderem mit der Violinistin Shir-Ran Yinon. Anschließend wird Rochus Leonhard, Professor für systematische Theologie, um 19 Uhr eine Rede vor dem „Jamboree“ halten. Auch eine Finissage soll stattfinden, die mit einer Versteigerung der Motive enden wird.

Corona kann die Schau diesmal nicht kippen, weil die Fotos in Schaufenstern zu sehen sind. Für alle zugänglich zu jeder Zeit.

Von Andreas Tappert