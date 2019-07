Leipzig

Ein junges Paar bleibt vor der Nummer 49 stehen. Die Blicke spazieren über die Schrift auf dem Schaufenster, ein Lächeln Richtung Ladenbetreiber folgt, ein Nicken. „Das erleben wir mehrmals täglich“, sagt Michael Bauß. Neugier und Interesse von Passanten am ehemaligen Fischladen in der Dresdner Straße 49 vor der offiziellen Eröffnung sind groß – was auch an dem außergewöhnlichen Konzept liegt: Das Miet-Restaurant „Gastgeber“ bietet jedem Interessierten die Möglichkeit, für einen bestimmten Zeitraum Gastronom zu sein und Erfahrungen zu sammeln.

Selbstständigkeit ohne Risiko testen

Die Offerte des 32-jährigen Leipzigers setzt bei einem der häufigsten Gedankenspiele fürs Berufsleben an: irgendwann die Selbstständigkeit wagen, ein eigenes Restaurant, ein Café oder eine Kneipe eröffnen. Wer aus dem Traum Wirklichkeit macht, dem drohen mangels Erfahrung unangenehme Überraschungen – er kann Kosten unterschätzen, zu wenig Personal einplanen oder das Konzept zu wenig durchdacht haben.

Überraschungen ausschließen

Das Projekt „Gastgeber“ will seine Partner von Anfang an in die richtige Spur bringen und gibt Hilfestellung, um das Betreiben einer Einrichtung ohne finanzielles Risiko ausprobieren zu können. Bauß überlässt dem Mieter, der sich selbst um Waren und Personal kümmert, für zwei Wochen die komplette Ausstattung des Ladens. Gemeinsam mit einem Kompagnon bietet er kaufmännische und gastronomische Beratung an, außerdem zahlt er Miete, Nebenkosten sowie Gema-Gebühren; im Gegenzug wird Bauß am Umsatz beteiligt.

Der größte Gewinn: Erfahrung

Der größte Gewinn für einen Gastgeber auf Zeit ist vor allem: Erfahrung. Michael Bauß hat davon reichlich. Der 1987 in Freiburg im Breisgau Geborene ist gelernter Koch und arbeitete nach der Ausbildung zehn Jahre lang sowohl im Handel als auch in der gehobenen Gastronomie, zuletzt als Küchenchef eines Schweizer Nobelhotels. Vor einem Jahr zog er mit seiner Lebensgefährtin nach Leipzig, wo ihr gemeinsamer Sohn zur Welt kam. Bauß ist mit der Stadt schon lange verbunden, weil sein Vater seit den 90er-Jahren in Leipzig lebt. „Nach einer Zeit voller berufsbedingter Ortswechsel möchten wir nun hier bleiben“, sagt er.

Renoviert bis zuletzt

Im vergangenen Jahr reifte die Idee, an einem Pop-Up-Konzept für Gastronomie zu feilen und nach einem Standort zu suchen. Die Wahl fiel schließlich auf den „Fischladen“ in Reudnitz, der zuletzt als Bierbar vom Vermieter selbst betrieben wurde – zentrumsnah, in Nachbarschaft zum Regina-Kino und anderen Restaurants oder Imbissen. Bis letzte Woche renovierten Bauß und Mitstreiter im Akkord bis zur Eröffnungsreife, nebenher boten sie bereits kleine Speisen an.

Gastraum, Bar und Kicker

Der rund 40 Quadratmeter große Gastraum mit Bar und sieben bestuhlten Tischen ist hell und bewusst spartanisch eingerichtet – jeder Bewirter soll die Möglichkeit haben, die Wände individuell für seinen Zeitraum dekorieren zu können. Im Hinterzimmer steht ein Kicker, die Küchenräume sind zweigeteilt.

Heute eröffnet „Salon Mexico “

Der erste Gastronom legt bereits am Dienstag los: Für 14 Tage wird „Salon Mexico“ an der Scheibe prangen. Der Mexikaner Eduardo Javier Briceño Moo serviert mit zwei Mitarbeitern authentische Speisen aus seiner Heimat; dazu soll es an manchen Abenden Live-Musik geben. Er liefert das Paradebeispiel fürs „Gastgeber“-Konzept: Bislang betreibt Briceño Moo eine Straßenküche, liebäugelt aber mit dem festen Restaurantbetrieb – und geht in die Testphase.

„Schnurr ist willkommen“

Natürlich steht der Ort auch für Routiniers offen. „Wenn Sternekoch Schnurr Lust bekommen sollte, mal etwas anderes als 300-Euro-Menüs fürs Falco zu kochen, kann er sich gern hier austoben“, schlägt Bauß lächelnd vor. Bei Mietern prüft und verfeinert er das Konzept und gibt Tipps unter anderem für Personalplanung, Wareneinsatz, Abläufe, Produktportfolio, Karten- und Raumgestaltung.

Abwechslung für Besucher

Das Ganze bekommt auch für Besucher seinen speziellen Reiz: Alle 14 Tage gibt’s am selben Ort Abwechslung durch eine neue Speisekarte von einem neuen Gastronomen. Dass nichts stetiger ist als der Wandel, bekommt hier eine gastronomische Verlässlichkeit. Bauß ist überzeugt davon, dass „Gastgeber“ eine Erfolgsgeschichte für alle Beteiligten wird. „Wir haben schon jetzt großen Spaß daran, und der wird sich schnell auf den Gastronomen übertragen.“

Eröffnung „Salon Mexico“ am Dienstag um 12 Uhr, Dresdner Straße 49; Öffnungszeiten: Dienstag bis Donnerstag und Sonntag jeweils 12 bis 22 Uhr, Freitag und Samstag 12 Uhr bis open end. Weitere Infos auf www.gastgeber-leipzig.de. Interessenten mailen an: werde@gastgeber-leipzig.de.

Von Mark Daniel