Leipzig

Der Leipziger Stadtrat hat am Mittwoch den früheren Göttinger Stadtbaurat Thomas Dienberg zum Beigeordneten für Stadtentwicklung und Bau gewählt. Der Grünen-Politiker tritt die Nachfolge von Dorothee Dubrau (parteilos) an, die in den Ruhestand wechselte. Die Amtszeit beträgt sieben Jahre.

Auf den 57-Jährigen entfielen in geheimer Wahl 45 Ja-Stimmen; es gab drei Nein-Stimmen, 15 Enthaltungen, eine Stimme war ungültig. Dienberg wird sein Amt am 1. September und damit einen Monat später als ursprünglich geplant antreten. Die Stadtverwaltung begründete dies mit Verzögerungen des Besetzungsverfahrens aufgrund der Corona-Pandemie. „Den einen oder anderen Termin“ will der neue Baudezernent schon vor seinem offiziellen Dienstantritt annehmen

Dienberg, der als einziger Bewerber zur Abstimmung stand, war mit seiner Frau in die Kongreßhalle am Zoo gekommen. „Ich freue mich wahnsinnig“, sagte er nach seiner Wahl. Um ins Amt zu kommen, brauchte er die Mehrheit der anwesenden Stimmen. Mit 45 Stimmen lag Dienberg schließlich deutlich über der Mindeststimmenzahl von 33.

Soziale und ökologische Verkehrswende geht weiter

Den Schwerpunkt seiner Arbeit sieht der neue Baubürgermeister in einer sozialökologischen Stadtentwicklung. „Ich habe mich in den Städten, in denen ich gearbeitet habe, immer für Lebens- und Wohnqualität eingesetzt“, sagte er. Soziale Vielfalt in den Stadtquartieren, „bezahlbaren Wohnraum bezahlbar zu halten“ und neuen sozialen Wohnraum zu schaffen sei für ihn essenziell. Nicht zuletzt deshalb setze er auf „eine aktive Liegenschaftspolitik“. Diese müsse die Kommune in die Lage versetzen, preisdämpfend auf den Bodenmarkt einzuwirken und somit auch die Preise am Wohnungsmarkt zu beeinflussen.

Er wolle aber auch die unter seiner Vorgängerin eingeleitete „soziale und ökologische Verkehrswende“ fortsetzen. In diese Richtung seien in Leipzig bereits wichtige Weichenstellungen getroffen worden.

Dienberg machte Göttingen zu einer der fahrradfreundlichsten Städte

Unter Dienbergs Führung war Göttingen in die Liga der fahrradfreundlichsten Städte Deutschlands aufgerückt. Die 135 000-Einwohner-Stadt in Niedersachsen wird heute in einem Atemzug mit den Fahrradhochburgen Münster und Freiburg genannt. Eines der letzten großen Verkehrswende-Projekte, die Dienberg in Göttingen anging, war die generelle Senkung der innerörtlichen Regelgeschwindigkeit von 50 auf 30 Kilometer pro Stunde. Dass es am Ende jedoch nicht mal zu einem Pilotversuch gekommen war, auf ausgewählten Hauptverkehrsstraßen Geschwindigkeitsreduzierungen zu testen, scheiterte an der fehlenden Unterstützung durch das Land Niedersachsen, sagte er in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung.

Dienberg ist offenbar fest entschlossen, in Leipzig deutliche Spuren zu hinterlassen. „Die Umsetzung der Mobilitätsstrategie zählt zu einer der wichtigsten Aufgaben, die wir jetzt mit Macht angehen müssen“, sagte er.

Er würdigte zugleich, was in Leipzig bereits geleistet wurde, hob unter anderem die hohe architektonische Qualität hervor. Leipzig sei eine Stadt, die in wenigen Jahren Stadtentwicklungsprozesse durchlaufen hat, die gegensätzlicher nicht sein könnten und für die es in der Bundesrepublik kein Pendant gebe: von der Schrumpfungsstadt zur Boomtown, erklärte Dienberg. Die positiven wie auch die negativen Folgen der Schrumpfung hätten viele in Leipzig mobilisiert, Strategien zu entwickeln, die über die Stadt hinaus wirken. Dienberg: „ Leipzig ist eine Blaupause für eine gute Stadtentwicklung.“ Als Beispiele nannte er Wächterhäuser und kooperative Wohnungsformen. „Diese ganzen Strategien können auch in Boomzeiten wie diesen ein wichtiges Korrektiv sein und die Stadt widerstandsfähig machen“, sagte er. Dies sei auch ein Grund, warum er sich für die Stelle in Leipzig beworben habe.

24 Bewerbungen auf die Stelle des Baubürgermeisters

Auf die Stelle des Beigeordneten für Stadtentwicklung und Bau gab sich 24 Bewerbungen, 23 externe und eine rathausinterne. Dass es nicht mehr waren, hatte Oberbürgermeister Burkhard Jung ( SPD) mit hohen Anforderungen an den Posten begründet. „Die Latte liegt hoch“, sagte er. So waren neben einem Hochschulabschluss als Stadtentwickler, Stadtplaner oder Architekt auch Berufserfahrung in dem Metier erforderlich. Im Jahr 2006, als Martin zur Nedden ( SPD) Baubürgermeister wurde, lagen für den Posten noch 45 Bewerbungen vor. Bei der Wahl von Dorothee Dubrau (parteilos) waren es 16. Eine Auswahlkommission aus Vertretern des Stadtrates und der Stadtverwaltung schlug Dienberg als Kandidaten vor.

Zerwürfnis mit Göttinger Oberbürgermeister

Dienberg studierte von 1981 bis 1988 an der Fakultät Raumplanung der Technischen Universität Dortmund. Nach dem Studium hat er zunächst als Freiberufler und dann im Stadtplanungsamt Fürth gearbeitet, bevor er sieben Jahre das Stadtplanungs- und Hochamt in Northeim und später knapp drei Jahre das Göttinger Planungsamtes leitete. 2004 wurde der Diplom-Ingenieur der Raumplanung zum Baustadtrat in Göttingen gewählt und 2012 im Amt bestätigt wurde. Allerdings galt sein Verhältnis zu Oberbürgermeister Ralf-Georg Köhler ( SPD), der in Dienbergs zweiter Wahlperiode ins Amt kam, als zerrüttet. Dieser stellte Dienberg kurz vor Ablauf seiner Amtszeit im Februar dieses Jahr sogar für die letzten drei Monate vom Dienst frei.

Den Leipziger Stadträten versprach Dienberg – „bei aller Unterschiedlichkeit in den politischen Auffassungen und fachlichen Vorstellungen“ – immer gesprächsbereit zu sein, „um gute und im besten Falle auch gemeinsame Lösungen für unsere Stadt zu finden“.

Von Klaus Staeubert