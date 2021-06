Leipzigs „falscher Arzt“: Lücken im System

Leipzig

Wer in Deutschland als Arzt arbeiten will, muss ein Medizin-Studium abschließen und viele Hürden nehmen. Die Kassenärztliche Vereinigung und die Landesärztekammern schauen genau hin, ob jemand wirklich Arzt ist. Diese hohen Standards sind notwendig, denn „falsche Ärzte“ können bei Patienten enorme Schäden anrichten.

Doch bei Leipzigs jüngsten „falschen Arzt“ zeigt sich, dass dieses System Lücken hat: Hätte die Sächsische Landesärztekammer nicht öffentlich Alarm geschlagen – was eigentlich gar nicht ihre Aufgabe ist und was sie bislang auch noch nie getan hatte – könnte der 32-Jährige heute in Leipzig immer noch Patienten „behandeln“. Auch die Leipziger Staatsanwaltschaft hat zwar im vergangenen Oktober die „Praxis“ des jungen Mannes geschlossen, aber nicht mitbekommen, dass dieser trotzdem seine „ärztlichen Dienste“ gleich weiter im Internet anbot. Und ein Dreivierteljahr nach der Schließung der Praxis ist die Behörde immer noch nicht in der Lage, den Beschuldigten fundiert anzuklagen und so potenzielle Nachahmer wirksam abzuschrecken.

Das zeigt: Wenn enorme kriminelle Energie am Werk ist, können auch gute Sicherheitsmechanismen ausgehebelt werden. Das bedeutet nicht, dass das Urvertrauen in die deutsche Ärzteschaft zu den Akten gelegt werden muss. Aber wenn es begründete Zweifel an der „Echtheit“ einen Arztes gibt, lohnt es sich genauer hinzuschauen. Leipzigs „falscher Arzt“ ist nur aufgeflogen, weil ein Patient und eine Versicherung in der Landesärztekammer anklingelten, weil sie eine Rechnung seltsam fanden.

Von Andreas Tappert