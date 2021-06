Leipzig

Die schreckliche Tat war geplant: Johann Christian Woyzeck hatte sich vom letzten Geld eine Klinge gekauft, für eine Pistole reichte es nicht. In der Sandgasse (später Ulrichgasse im Seeburg-Viertel) traf er auf seine Geliebte, die Arzt-Witwe Johanna Christiane Woost. Einem Treffen an diesem Sonnabend hatte sie sich versagt, vergnügte sich stattdessen mit einem anderen. Woyzeck begleitete sie bis zum Hauseingang, dann stach er siebenmal zu. Nach dem Tod der Frau stellte er sich der Polizei – vor 200 Jahren.

Psychiatrische Untersuchung des Mörders

Für die Mehrheit der Leipziger war klar, dass dieser Mord nur durch die Todesstrafe gesühnt werden könne. Doch als in der Presse erhebliche Zweifel an der Schuld laut wurden, beauftragte das Gericht den Leipziger Stadt-Physikus und Medizinprofessor Johann Christian August Clarus mit einer psychatrischen Untersuchung des Mörders.

Woyzeck erlernte beim frühverstorbenen Vater das Handwerk des Friseurs und Perückenmachers, ging dann aus Arbeitsmangel mit 18 Jahren auf Wanderschaft. Er ließ sich als Soldat anwerben, stand in schwedischen und preußischen Diensten und kehrte immer wieder nach Leipzig zurück. Hier fristete er sein Leben mit Gelegenheitsarbeiten, die Zeit der Nachfrage nach Perücken war vorbei. Zehnmal zog er um und war auch obdachlos. Mit der Witwe Woost lernte er eine den Männern leicht zugetane Frau kennen und lieben. Mit einer Frau in Stralsund hatte er ein Kind, das er mit bescheidenen finanziellen Mitteln zu unterstützen versuchte.

Hinrichtung mehrfach verschoben

Woyzeck – immer wieder dem Alkohol verfallen und von Sinnestrübungen gepeinigt – offenbarte sich dem Gutachter Clarus. Der entschied auf zurechnungsfähig, was Zweifel bei der Verteidigung und Ärztekollegen auslöste. Doch Clarus beharrte darauf, Woyzeck sei weit entfernt von „exaltierter Verkehrtheit und stumpfer Verworrenheit“ und sein Beurteilungsvermögen sei nicht getrübt. Allerdings verwies er auf nicht deutliche Kennzeichen von „moralischer Verwilderung und Abstumpfung natürlicher Gefühle“. Die Schuldfähigkeit wurde vom Gericht festgestellt, die Einwände von Clarus auf Vorläufigkeit des ersten Gutachtens wurde nicht berücksichtigt.

Am 11. Oktober 1821 verkündete der Leipziger Schöppenstuhl das Todesurteil durch das Schwert. Zwei Monate später ging die Verteidigung in Widerspruch. Ein erneutes Gutachten Leipziger Rechtsgelehrter bestätigte einen Mord aus Eifersucht. Das Gnadengesuch an den sächsischen König Friedrich August I. fruchtete nicht, weitere Gutachten wurden verworfen. Erst als das Vereinigte Leipziger Kriminalamt erneut einen Zeugenbericht vorlegen konnte, wurde der Hinrichtungstermin (13. November 1822) erneut verschoben. Der Grund: Zeugen bekundeten Verstandsverwirrungen des Täters.

Sachsens König bestätigt das Urteil

Doch dann wurden die langwierigen Kontroversen der Juristen und Mediziner beendet, am 4. Oktober 1823 fiel das endgültige Todesurteil. Es sei keine „Unfreiheit des Willens um das verübte Verbrechen anzunehmen.“

Erneut wollte die Verteidigung dies abzuwenden, doch der König bestätigte das Urteil. Am 27. August 1824 wurde Woyzeck auf dem Leipziger Markt enthauptet, das Spektakel wollten sich mehr als 5000 Bürger nicht entgehen lassen. Es war die letzte öffentliche Hinrichtung in Leipzig.

Büchner macht Woyzeck berühmt

Etwa zehn Jahre danach las Georg Büchner in Darmstadt einen Artikel von Clarus über den Fall Woyzeck. Dieser und ähnliche Fälle veranlassten den jungen Dichter, eine Reihe von Szenen zu Papier zu bringen. Nach Büchners frühem Tod (1837) verwarf sein Bruder eine Veröffentlichung. Zu verblichen und vergilbt war das Material, kaum leserlich. Erst der Österreicher Karl Emil Franzos wagte eine Publikation, wobei die Hauptperson Wozzeck hieß. Dem Leipziger Professor Georg Witkowski gelang Jahrzehnte später, die wenigen Seiten mit Wasser und Schwefelammoniak lesbar zu machen. Was blieb, das sind Szenen in loser Folge, ungeordnet. Die Originale sind heute im Goethe-Schiller-Archiv in Weimar verwahrt.

Erst am 8. November 1913 kam es im Residenztheater München zur Premiere, seitdem sind mehr als 400 Inszenierungen auf vielen Bühnen registriert. Interessant, dass seit 2020 mit Michael Wächter ein Leipziger auf der Münchner Bühne steht. Der Nachwuchsschauspieler des Jahres 2017 spielt als Tambourmajor den Geliebten der Marie, mit der Woyzeck ein Kind hat. Er zeigt Woyzeck bei jeder Gelegenheit seine Unterlegenheit, ein oberflächlicher Mensch, mehr Schein als Sein.

Letzte nicht öffentliche Hinrichtung im Juni 1981

Büchners Szenenfragment lässt den Regisseuren – ob Bühne oder Film – viel Spielraum der Interpretation. Das tragische Schicksal eines Getriebenen aus der untersten Schicht des Volkes, der nirgendwo ein Zuhause fand, sich nach Zuneigung und Liebe sehnte und immer enttäuscht wurde. Erniedrigt und gedemütigt auch durch medizinische Experimente um ein paar Groschen für sein Kind zu erlangen. Von Eifersucht getrieben sah er nur im Mord an der Geliebten den falschen Ausweg.

Leipzigs letztes nicht öffentliches Opfer der Todesstrafe war Werner Teske. Der ehemalige Hauptmann der Staatssicherheit wurde am 26. Juni 1981 wegen „schwerwiegenden Landesverrats“ in der zentralen Hinrichtungsstelle der DDR in der Alfred-Kästner-Straße durch Genickschuss getötet.

Von Eberhard Schmiedel