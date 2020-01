Leipzigs neue Baustellen: Ab Dienstag weniger Spuren in der Berliner Straße

Leipzig

Welche neuen Baustellen kommen in den nächsten Tagen auf die Leipziger zu? Hier die wichtigsten aktuellen Einschränkungen.

Berliner Straße zwischen Kurt-Schumacher- und Erich-Weinert-Straße: Wegen eines Gebäudeneubaus in der Kurt-Schumacher-Straße 22 müssen vom 28. Januar bis 29. Februar die beiden stadtauswärtigen Fahrspuren verschwenkt und eine stadteinwärtige Spur reduziert werden. Der stadtauswärtige Gehweg an der Berliner Straße ist ebenfalls gesperrt. Zur Sicherung der Querung der Fußgänger wird in der Berliner Straße eine Querungshilfe eingerichtet. Für Autofahrer besteht deshalb Staugefahr. Auch der stadtauswärtige Geh- und Radweg wird gesperrt. Eine Umleitung führt über den Geh- und Radweg in der Gerberstraße. Dort sollte eine Plantafel beachtet werden.

Richard-Wagner-Straße zwischen Goethe- und Nikolaistraße: Am Sonntag ist dieser Bereich zwischen 6 und 18 Uhr voll gesperrt. Der Verkehr wird über die Nikolaistraße geführt.

Sachsenseite/Hauptbahnhof Ostseite: Dort ist vom 28. bis zum 31. Januar zwischen der Brandenburger Straße und der Sachsenseite voll gesperrt.

Universitätsstraße zwischen Schillerstraße und Kupfergasse: Am 1. Februar ist dieser Abschnitt unpassierbar und eine Umleitung über Gewandgäßchen, Universitätsstraße und Kupfergasse ausgeschildert.

Wiederitzscher Straße zwischen Magdeburger und Ludwig-Beck-Straße (Eisenbahnunterführung): Für den Durchgangsverkehr am 30. und 31. Januar voll gesperrt. Radfahrer und Fußgänger können passieren.

Chemnitzer Straße zwischen Gorbitzer und Leinestraße: Am Sonntag ist dort halbseitig in Richtung Wachau gesperrt. Der Verkehr kann abwechselnd an der Baustelle vorbeifahren.

Karl-Siegismund-Straße zwischen Bormann- und Semmelweisstraße: Die Karl-Siegismund-Straße wird von Montag bis zum 21. Februar zu einer Einbahnstraße in Richtung Bormannstraße. Eine Umleitung führt über Bormann- und Prager Straße.

Stralsunder Straße zwischen Vierzehn-Bäume-Weg und Binsengrund: Autofahrer müssen am 31. Januar und am 1. Februar stadtauswärts mit weniger Platz auskommen. Der Verkehr kann an der Baustelle vorbeifahren.

Stötteritzer Straße 43: Dort sind von Montag bis zum 7. Februar weniger Spuren nutzbar. Betroffen ist die Rechtsabbiegespur zur Riebeckstraße.

Von Andreas Tappert