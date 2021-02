Leipzig

Welche neuen Baustellen kommen in den nächsten Tagen auf die Leipziger zu? Hier die wichtigsten aktuellen Einschränkungen.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Torgauer/Rostocker Straße: Dort starten Gleisbauarbeiten. Deshalb ist die Rostocker Straße von Montag bis 6. März voll gesperrt. Für Autofahrer führt eine Umleitung über Leupold-, Brahe- und Störerstraße. Ebenfalls betroffen ist der Bereich der Torgauer Straße, der sich an die Bautzmannstraße anschließt (Eisenbahnbrücke). Dort wird die Torgauer vom 8. bis 19. Februar halbseitig gesperrt und der Verkehr mit einer Wechsel-Ampel an der Baustelle vorbeigeführt.

Anzeige

Scharnhorststraße 9 bis 5: Hier wird am 11. Februar ein Kran aufgebaut und die Straße dafür voll gesperrt.

Essener/Dortmunder Straße: Umfangreiche Bauarbeiten. Weil dafür auch eine Stromleitung in eine Leerrohrtrasse verlegt werden muss, sind vom 8. bis 26. Februar Fahrspurreduzierungen auf der Essener Straße nötig. Die Dortmunder ist voll gesperrt. Eine Umleitung führt über Essener/Friedrichshafner Straße. Außerdem gibt es auf der Essener in Höhe Tschernyschewskistraße eine Fahrbahneinengung.

Breslauer Straße zwischen Papiermühl- und Weißestraße: Dieser Fahrbahnabschnitt muss vom 10. bis zum 24. Februar voll gesperrt werden.

Hauptstraße zwischen Baalsdorfer Straße und Kirche: Wegen Arbeiten an einer Trinkwasserleitung wird der Bereich von Montag bis 19. Februar in der Zeit von 8 bis 14 Uhr halbseitig gesperrt. Der Verkehr kann wechselseitig an der Baustelle vorbeifahren.

Arthur-Hoffmann-Straße zwischen Stein- und Hardenbergstraße: Auch in diesem Abschnitt wird vom 8. bis zum 19. Februar die Fahrbahn eingeengt.

Bernhard-Göring-Straße 25: Weil ein Schachtgehäuse ausgewechselt wird, sollten Autofahrer auch dort vom 8. bis zum 12. Februar eine Fahrbahneinengung beachten.

Von Andreas Tappert