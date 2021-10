Leipzigs neuer Club feiert Eröffnung: Das „Zwerghain“

Leipzig

Dass sich Clubbetreiber gern verschwiegen geben, sollte niemanden überraschen. Schließlich wird auch auf Tanzflächen eher weniger gequatscht. Und so will auch Alex Usunov kein Interview geben zu seinem neuen Club „Neue Welt“, der am Freitag in einem Keller an den Bahngleisen in Kleinzschocher eröffnet. Nur so viel: In sechs Monaten könne man sich einmal intensiver unterhalten. Usunov will vorerst die Nächte sprechen lassen.

Bis dahin kann man das Künstlerhaus an der Antonienbrücke, in der Nähe des „Heiter bis Wolkig“, ja mal von Außen betrachten. In den oberen Geschossen haben Fotografen ihre Studios, da sind Büros, außerdem ein Tätowierer. In dem größten Raum mit hohen schmalen Fenstern hat seit drei Jahren die ODP Galerie ihren Sitz – kuratiert von Dr. Peter Schönknecht, sonst Leiter und Chefarzt an einer psychiatrischen Klinik in Arnsdorf bei Dresden. Er könne sich vorstellen, sagt Schönknecht, künftig in Clubnächten seine Galerie zu öffnen. „Um den Gästen in der Schlange das Warten zu versüßen“, sagt er.

Das „Zwerghain“

Von den hohen Fenstern (und der grauen, unbearbeiteten Fassade) hat der Club auch schon seinen ersten Spitznamen: Zwerghain, abgeleitet vom Berliner Berghain. Eine Berlin-Miniatur, also?

Am Freitag wird man darüber mehr wissen. Dann wird sich – nach einem inoffiziellen Vorab-Event vor einigen Wochen – die neue Kellertür erstmals offiziell öffnen und Leipzig Zutritt in die „Neue Welt“ gewähren. Tickets wurden wegen der Corona-Lage vorab online verkauft und sind bereits alle weg. Der Club ist nicht groß, rund 100 Personen sollen am Freitag reingelassen werden. Wenn sich die Pandemie-Lage ändert, eventuell auch mehr.

Betreiber des „Rudi“

Die ersten DJs kommen aus Amsterdam oder Leipzig. Der verantwortliche Booker ist Alexander Dorn, ein 40-Jähriger Plauener, der sonst auch unter dem Namen Credit 00 selbst auflegt. Club-Betreiber Usunov ist in Leipzig bislang vor allem als Immobilienunternehmer in Erscheinung getreten – und als Betreiber der Bars „Rudi“ und „Ping Ping“, die es aber beide nicht mehr gibt.

Von Josa Mania-Schlegel