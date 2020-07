Leipzigs neuer Haushalt soll im März 2021 stehen

Leipzig

Klarer Auftrag für die Leipziger Stadtverwaltung: Sie soll dem Stadtrat den Etatentwurf für 2021 und 2022 schneller vorlegen, als sie selbst es plant. Das Rathaus wollte ihn frühestens am 16. Dezember präsentieren und im Mai 2021 im Rat zur Abstimmung bringen – aufgrund vieler finanzieller Unwägbarkeiten wie der zu erwartenden Steuerausfälle als Folge der Corona-Pandemie. Diese könnten derzeit nur schwer eingeschätzt werden, argumentierte die Verwaltung.

Unklar, ob es einen Doppelhaushalt 2021/22 gibt

Grüne, CDU und Linke haben sich allerdings dafür stark gemacht, dass der Beschluss bereits am 31. März 2021 erfolgt. Falls bis dahin keine belastbaren Zahlen für 2022 vorliegen, soll der Etat 2022 daher separat beschlossen werden. „Ein Großteil der Hilfen des Bundes ist bislang nur bis 2021 geklärt“, sagte Steffen Wehmann (Die Linke). Für den Beschluss des Haushaltes 2022 müsse aber klar sein, bis wann die Kommune mit welchen Einnahmen rechnen kann. Möglich, dass es daher im kommenden Jahr keinen Doppeletat gibt.

Grüne, Linke und CDU wollen Rückkehr zur Normalität

Die drei Fraktionen wollen mit dem Vorziehen der Etat-Debatte einen aktiven Schritt in Richtung Rückkehr zur Normalität tun. „Sonst haben wir vor Oktober 2021 keinen genehmigten Haushalt“, argumentierte Martin Biederstedt (Grüne). Der sei aber beispielsweise notwendig, um Investitionen tätigen und Personal einstellen zu können. „Wir brauchen eine frühestmögliche Planungssicherheit und Verlässlichkeit.“ Falk Dossin (CDU): „Es ist schwer, in der neuen Situation genau zu planen, wenn nicht einmal Wirtschaft, Handel und Industrie sich das trauen. Dennoch brauchen wir Klarheit, um Geld und Investitionen auf die Straße zu bringen.“ Der Etatentwurf soll nun am 24. November 2020 vorliegen.

