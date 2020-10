Leipzigs neuer Superintendent: „Herz zeigen trotz Maske“

Leipzig

Bis 2007 war er Pfarrer der Bethlehemgemeinde, dann verließ er die Südvorstadt in Richtung Dresdner Frauenkirche. Inzwischen ist Sebastian Feydt (54) Superintendent des Evangelisch-Lutherischen Kirchenbezirks Leipzig. Ein Interview über Seelsorge, Wahrnehmung und Weihnachten in Corona-Zeiten.

Seit 1. September sind Sie Superintendent des Evangelisch-Lutherischen Kirchenbezirks Leipzig. Wie sind die ersten beiden Monate für Sie verlaufen?

Ich bin überaus herzlich und mit offenen Armen empfangen worden. Leipzig ist reich gesegnet mit dynamischen, evangelisch-lutherisch geprägten Gemeinden, aber auch mit einer lebendigen Ökumene. Das alles lässt mich spüren, welche Kraft in dieser Stadt steckt.

Auf welche Art von Kraft sind Sie gestoßen?

Auf eine widerständige Kraft, der Pandemie entgegenzustehen.

Das Gros der hiesigen Kirchgemeinden hinterließ zuletzt eher den Eindruck, als verschanze es sich vor dem, was momentan alle bewegt und viele bedrückt. Ihre Meinung?

„Jede und jeder von uns hat Verantwortung für den Nächsten“

Ich habe ja bis Ende August in Dresden gelebt, vermag von daher nicht wirklich einzuschätzen, wie die Situation im Leipzig war. Mein Eindruck war aber ein anderer. Es gab zahlreiche Impulse aus den Leipziger Kirchen: Livestream-Gottesdienste, internetbasierte Konzertangebote, Gebete für die Stadt und viele Seelsorge-Angebote. Unter anderem die Telefonseelsorge. Damit wird deutlich: Jede und jeder von uns hat eine Verantwortung für das Wohl und die Gesundheit des Nächsten. Die Leipziger haben das offensichtlich lange besser verinnerlicht als andere. Deshalb sind die Infektionszahlen hier in der Stadt nach wie geringer als andernorts. Auch das ist eine Form von Widerstandskraft.

Seelsorge in Corona-Zeiten – was muss und was kann Kirche leisten?

Die Pandemie nötigt uns, Abstand zu halten. Gleichzeitig sehnen sich alle danach, geborgen und sicher leben zu können. Und alle merken: Dafür gibt es keine Garantie. Diese Ungewissheit zusammen mit den Menschen auszuhalten, das betrachte ich als eine der großen Aufgaben unserer Seelsorgerinnen und Seelsorger in diesen Tagen. Der Vereinsamung durch Gespräche – wenn möglich vor Ort, ansonsten telefonisch oder digital – etwas entgegensetzen; den Pflegerinnen und Pflegern, die sich aufreiben, zur Seite zu stehen; den Kranken, die Angst haben, zuzuhören und Zeit zu schenken: Das sollte Kirche in Corona-Zeiten auszeichnen. Und natürlich den Unversehrten Mut machen in ihren Überlegungen, was wir tun können, um widerstandsfähig zu bleiben. Herz zeigen trotz Maske!

„Müssen uns an den gesellschaftlichen Diskursen beteiligen“

Das alles setzt voraus, dass der Kontakt zu den Menschen da ist. Sie haben bei Dienstantritt davon gesprochen, dass Kirche kein Selbstzweck sein dürfe, sondern „alle im Blick haben muss“. Wie schätzen Sie die gegenwärtige Akzeptanz von Kirche bei „allen“, bei den Kirchenfernen und den Nicht-Gläubigen ein?

Die Kirche wird dann ihrem Auftrag gerecht, wenn sie sich als „Kirche für Andere“ versteht und dies auch lebt. „Offen für alle“ zu sein, wie es an der Nikolaikirche auf dem schönsten aller Leipziger Fahrradständer seit Jahrzehnten so großartig geschrieben steht. Das bedeutet aber auch, sich an den gesellschaftlichen Diskursen zu beteiligen, die sich mit der zentralen Frage befassen: Wie wollen wir in Zukunft gemeinsam leben? Dabei geht es um die wirtschaftlichen und sozialen Folgen der Pandemie, um den Schutz des Klimas, um die Mobilitätswende, um Generationen- und Geschlechtergerechtigkeit. Wenn wir an diesen Auseinandersetzungen mit der zeitgemäß formulierten biblischen Botschaft und unserem Verständnis davon teilhaben, werden wir uns mitten in die Gesellschaft hineinbegeben.

Mitten in der Gesellschaft zu sein, garantiert noch nicht, wahrgenommen zu werden. Als vor wenigen Wochen von der hiesigen Handelshochschule erstmals ein Gemeinwohl-Atlas für Leipzig vorgestellt wurde, fehlten die Kirchen. Ihre spontane Reaktion?

Ich muss unbedingt mit dem Team um Professor Timo Meynhardt, das den Atlas erstellt hat, Kontakt aufnehmen und mit ihm ins Gespräch kommen – das war mein erster Gedanke, nachdem ich die Berichte in der LVZ gelesen hatte.

Und, ist das inzwischen geschehen? Was haben Sie in Erfahrung bringen können?

Der Kontakt steht, wir sind im Gespräch. Dass die Kirchen nicht gelistet waren, ist ein Versehen.

„Auf dem Papier ist der Regionen-Prozess abgeschlossen“

Wie sehr ärgert Sie das?

Ärger ist zu viel gesagt. Wenn schon nicht die Kirchen als Institutionen von der Öffentlichkeit als aktive Akteure für das Gemeinwohl wahrgenommen werden, so doch deren diakonische und karitative Einrichtungen. Die große Inanspruchnahme der kirchlichen Angebote, die Diakonie und Caritas Familien, Jugendlichen wie Senioren oder Menschen in Not unterbreiten, zeigt doch deren enorme Akzeptanz in unserer Gesellschaft. Die Handelshochschule Leipzig wird sich bei der Erstellung des nächsten Atlas bestimmt daran orientieren.

In Ihrem Kirchenbezirk sollten sich dutzende Gemeinden zum 1. Januar 2020 zu insgesamt neun Regionen zusammenraufen. Welchen Eindruck haben Sie vom Fusionsgeschehen?

Ich habe großen Respekt vor der Leistung der Pfarrerinnen und Pfarrer, zusammen mit den Vorständen in den Kirchgemeinden und vielen engagierten Christen mit Augenmaß und in großer Verantwortung diese Strukturreform der Landeskirche unter den besonderen Bedingungen einer Großstadt wie Leipzig umzusetzen. Auf dem Papier ist der Prozess, Regionen kirchlichen Lebens zu bilden, abgeschlossen. Nun muss sich im alltäglichen gemeindlichen Leben erweisen, ob wirklich einladende und glaubensstarke Verbünde entstehen, die den Anforderungen an eine evangelische Kirche im 21. Jahrhundert gerecht werden.

Wie viele offene Baustellen gibt es gegenwärtig noch?

Die überwiegende Mehrzahl der Regionen ist auf einem guten Weg, an einigen Stellen muss noch nachjustiert werden. Dieser doch erhebliche Eingriff in die Struktur kirchlichen Lebens in dieser Stadt braucht auch weiterhin intensive Begleitung. Ich halte die in einigen Konfliktfällen angeforderte Begleitung für normal.

„Viele Menschen sollen in ein Weihnachtslied einstimmen“

Ostern ist während des ersten Lockdowns quasi ins Wasser gefallen. Gottesdienste? Fehlanzeige! Allmählich geht es auf Weihnachten zu und wir haben den Teil-Lockdown. Wie wird das Christfest 2020 ablaufen?

Das ist heute noch nicht abzusehen. Fest steht: Weihnachten kommt. Gerade weil wir aber noch nicht um die konkreten Bedingungen in zwei Monaten wissen, ist jetzt all unsere Kreativität gefragt. Und das nicht nur in den Kirchgemeinden, wenn es um die Gestaltung von Christvesper und Krippenspiel geht. Kreativität ist überall dort gefordert, wo wir darüber sprechen, was wir Weihnachten wirklich feiern: Im neu zur Welt gekommenen Leben zeigt sich Gott. Fürchten wir uns doch nicht jetzt schon vor Weihnachten, sondern überlegen wir gemeinsam, was uns an diesem Fest wirklich wichtig ist und wie wir einander trotz der Pandemie beschenken können.

Ein bisschen Gemeinschaftsgefühl möchte am 24. und 25. Dezember aber bitte sein. An welchen alternativen Gottesdienst-Modellen arbeiten Sie?

Es gibt zahlreiche Ideen, zum Teil ökumenisch entwickelt: Christvespern unter freiem Himmel, offene Angebote die Heilige Nacht hindurch. Mir ist wichtig, dass so viele Menschen wie möglich an diesem Heiligen Abend in Leipzig die Weihnachtsgeschichte hören und in ein Weihnachtslied einstimmen. Und dass wir aufeinander achtgeben.

Erst einmal begehen Sie den 503. Jahrestag der Reformation. Was glauben Sie, was würde Martin Luther in diesen Corona-Zeiten predigen?

Martin Luther konnte Menschen Mut machen, sie dafür begeistern, beherzt und vertrauensvoll anzugehen, was zu tun ist. Ich vermute, er würde predigen: Lasst Euch nicht verunsichern. Besinnt Euch auf das Vertrauen, das schon Eure Vorfahren und Vorvorfahren durch schwere Zeiten getragen hat. Habt keine Angst und lernt immer wieder neu dazu. Lernt, das zu tun, was gut tut. Oder um es mit dem Propheten Micha zu sagen: „Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert: nichts als Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott.“

Von Dominic Welters