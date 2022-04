Leipzigs schönste Sozialwohnungen in Probstheida sind fertig

Leipzig

Man glaubt kaum, dass die Wohnungen in den zwei schicken Neubauten für vergleichsweise kleines Geld angeboten werden. Doch tatsächlich wurden sie durch ein Förderprogramm des Freistaates Sachsen mitfinanziert, weshalb die Kaltmiete nun bei 6,50 Euro pro Quadratmeter liegen wird.

Dafür bekommen die künftigen Bewohner in der Prager Straße 226 und 226A eine traumhafte Ausstattung in Energiesparhäusern (nach dem Standard KfW55). Zu den Details gehören: eine kompletteingerichtete Einbauküche samt Geschirrspüler, Kühl-Gefrier-Kombi und Herd, Einbauschränke im Flur und Bad, schwellenfreie Innenräume samt verglaster Dusche, eine ökologische Holz-Pellet-Anlage samt Fußbodenheizung, bodentiefe Fenster mit elektrischen Rollläden, Balkone oder Terrassen, strapazierfähiger Vinylboden in Holzoptik, dreifachverglaste Schallschutzfenster, Videowechselsprechanlage mit Farbbildschirm und anderes mehr.

Erste Einzüge für Anfang Juni geplant

Die Leipziger Firma Casa Concept habe ihre beiden Neubauten in Probstheida eben „genauso ausgestattet, wie wir das auch bei jedem anderen Haus tun würden“, erklärt Geschäftsführer Stefan Assmann. „Wir freuen uns sehr, dass wir dieses Pilotprojekt gemeinsam mit der Stadt Leipzig auf die Beine stellen konnten. Für Anfang Juni sind die ersten Einzüge geplant.“

Wie berichtet, hatte das städtische Liegenschaftsamt im November 2018 erstmals ein halbes Dutzend Grundstücke als „Konzeptverfahren zum Sozialen Wohnungsbau“ ausgeschrieben. Und zwar ebenfalls erstmals als Erbpachtmodell. Das bedeutet: Das Grundstück gehört weiter langfristig der Kommune. Sie gibt es aber für viele Jahrzehnte zum festen Zins an einen Investor ab, der sich verpflichten muss, dort zeitnah Sozialwohnungen zu bauen und zu vermieten.

Nur ein Projekt hat wirklich funktioniert

Allerdings brachte das Erbpachtmodell anfangs erhebliche Probleme mit sich. Zwar gab es zahlreiche Bewerber für die sechs kommunalen Grundstücke. Letztlich geklappt hatte es jedoch nur in einem einzigen Fall – nach anderthalb Jahren Verhandlungen. Erst am 15. Juli 2020 konnten das Liegenschaftsamt sowie Casa Concept den Notarvertrag für die Freifläche in der Prager Straße 226 unterschreiben.

Nach knapp zwei Jahren Bauzeit sowie rund sechs Millionen Euro Baukosten soll das ganze Ensemble nun bis Ende Mai fertiggestellt sein, erläutert Assmann weiter. Bei den Wohnungsgrößen habe man ebenfalls Wünsche der Stadt umgesetzt. Entstanden seien 24 besonders kleine Einheiten für Singles, Paare und Alleinerziehende sowie zehn besonders große Einheiten für vier, fünf oder sieben Personen. „Also das, wo der Mangel an preisgünstigen Wohnungen am größten ist.“

Gleich 50 Bewerbungen pro Wohnung

Entsprechend bekam Casa auf ein erstes Inserat von fünf Wohnungen im Internet gleich 250 Bewerbungen. „Wir mussten das vorerst wieder rausnehmen, weil der Ansturm nicht mehr händelbar war.“ Allerdings überlasen viele Bewerber offenbar, dass Voraussetzung für eine Anmietung in jedem Fall ein Wohnberechtigungsschein von der Kommune ist. Dieser knüpft sich an bestimmte Einkommensgrenzen.

Von den drei Gewerbeeinheiten im Erdgeschoss ist nur noch die kleinste Fläche (rund 40 Quadratmeter) frei, so der 59-jährige Architekt. In die anderen ziehen eine Hausarztpraxis sowie eine Beratungsstelle des Vereins Humanitas ein, welcher gleich nebenan die Kita „Waldwichtel“ betreibt.

Fahrrad-Carport und Spielpatz im Hof

Besonders schön ist die neue Wohnanlage aus Sicht von Assmann auch deshalb geworden, weil zu ihr ein großer grüner Hof mit Spiel- und Grillplatz, Fahrrad-Carport und Elektroladepunkten an den Auto-Stellflächen gehört. „Die Haltestellen für Straßenbahn und Bus liegen schon nach wenigen Schritten an der Russenstraße. Vor allem gibt es ringsum hektarweise Grün – sowohl die Ausläufer des Südfriedhofs als auch den Park an der Etzoldschen Sandgrube.“

Von Jens Rometsch